Expedientado por no ir a trabajar 355 veces en dos años

Este hombre, trabajador laboral del Ayuntamiento de la localidad sevillana de Castilleja de Guzmán,se enfrenta a un expediente disciplinario que contempla sanciones como la suspensión de funciones entre 3 y 6 años.

El motivo, no haber ido a trabajar 355 veces desde marzo de 2017 En dos ocasiones ha estado de baja médica, pero tras recibir el alta no se incorporó y cuando lo hizo , según el ayuntamiento “ se ausentaba de su puesto y no realizaba correctamente las tareas encomendadas”

Según se recoge en dos informes elaborados por el Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán , el trabajador en cuestión,"faltado injustificadamente a su puesto" el 1 de marzo de 2017, del 22 de marzo al 15 de mayo de dicho año, del 5 de agosto al 17 de septiembre también de 2017 y del 5 de febrero de 2018 al menos hasta el 18 de diciembre del año pasado.