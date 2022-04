Estos son los conocidos chocolates retirados del mercado por sospechas de salmonela

Las autoridades españolas no se han pronunciado de momento y no han emitido ninguna alerta acerca de un episodio de intoxicación que afecta ya a varios países europeos.

Entre ellos se ha sumado a la lista Francia, donde hasta 21 casos de salmonela han hecho saltar la voz de alarma. La mayoría de los afectados son menores de corta edad , de entre cuatro y cinco años, por tratarse de chocolates que suelen estar dirigidos a esta capa de la población.

En concreto y según comunican las autoridades francesas se han retirado del mercado de manera inmediata varios productos de chocolate de la marca Kinder.

Todos ellos han sido fabricados en Bélgica y las autoridades sanitarias sospechan que pueden estar detrás de los 21 casos de salmonela que se han identificado en el país, ocho de los cuales necesitaron una hospitalización.

Según ha manifestado la Dirección General de Sanidad de Francia, las investigaciones apuntan a que 15 personas de las que han enfermado habían consumido en los días anteriores a aparecer los síntomas de la intoxicaciónalguno de los productos de chocolate de la firma Ferrero.

Ferrero has recalled selected batches of Kinder Surprise eggs because of the possible presence of salmonella.



If you have bought the below product, do not eat it. Instead, please contact Ferrero to obtain a full refund.



