Espadas a los bares: "Seremos muy duros con los irresponsables”

En los primeros días del nuevo horario establecido por la Junta de Andalucía para la hostelería, que permite mantener abierto entren las seis y las ocho de la tarde pero sin venta de alcohol, se vieron no pocos establecimientos donde no solo no se cumplía esta regla , sino que en algunos además se permitían concentraciones de gente, lo cual llevo a la policía local a actuar en más de una ocasión.

El alcalde de la capital, Juan Espadas, ha subrayado que la Policía Local ha estado realizando este fin de semana con los establecimientos hosteleros una labor principalmente "pedagógica y de información" al entender que "haya quien se haga un lío ante los cambios en un corto espacio de tiempo" de la normativa. Sin embargo, ha dejado claro que se será "muy duro" con los incumplidores, mencionando expresamente la "despedida de soltero" desalojada este fin de semana con 55 personas, ya que "no podemos incubar una tercera ola en Navidad".

"Con aquellos que no cumplen y que son absolutamente irresponsables, seremos muy duros en temas de sanción. Es intolerable que haya gente que se olvide de la salud pública y vaya a su interés personal", sentencia Espadas, a preguntas de los periodistas tras acudir al arranque de las obras de VPO en Cisneo Alto.

Así, entiende que este fin de semana hayan podido abrir establecimientos en franjas horarias que no le correspondían, ante la posibilidad de que las cafeterías sí abrieran de 18,00 a 20,00 horas siempre que no sirvan alcohol, por el "lío" que ante el cambio de normativa, por lo que la policía ha estado informando al respecto. "En ese sentido, tenemos que tener claro que se está intentando buscar un equilibrio con la actividad económica, pero esto no puede llevarnos a concentraciones ni al incumplimiento de las medidas", avisa.

Espadas considera que se tiene que ser "escrupuloso y, sobre todo, cuando se está en los establecimientos y, cuando no se asegura la distancia de seguridad, con las mascarillas puestas y todos los elementos de higiene". "En todos los territorios se producen repuntes en el momento en el que hay concentraciones y no podemos volver a atrás y convertir estas fechas navideñas en un proceso en el que incubemos la tercera ola", concluye, ante lo que pide responsabilidad.

LA ASOCIACIÓN DE HOSTELEROS TAMBIEN PIDE RESPONSABILIDAD

La Asociación de Hosteleros de Sevilla ha pedido responsabilidad ante el inicio de la segunda fase de la desescalada puesta en marcha por la Junta de Andalucía el día 18 de diciembre y ha dejado claro que no amparará a aquel bar o establecimiento que abra de 18,00 a 20,00 horas de la tarde sin ser una cafetería, tal como marca la normativa, o venda alcohol en esa franja.

La patronal hostelera ha difundido un comunicado entre sus más de 1.000 empresarios asociados remarcando que son tan solo los establecimientos que desarrollan su actividad según los epígrafes del Impuesto de Actividades Económicas 672, 674.6 y 676, destinados exclusivamente a cafetería, chocolatería y heladería, según el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), los que tienen permitida suapertura en esta franja horaria sin venta ni consumo de alcohol.

En ese sentido, la asociación traslada a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y al cuerpo de la Policía Local de Sevilla todo su apoyo en el "riguroso cumplimiento" de esta normativa que "no tiene otro fin que el de proteger la salud de todos los sevillanos durante esta Navidad atípica". En una nota de prensa, la patronal advierte, una vez más, que "no amparará en ningún caso" al empresario que no asuma su responsabilidad, abra en una franja que no le corresponda o permita el consumo de alcohol.

El presidente de la Asociación de Hosteleros de Sevilla y Provincia, Antonio Luque, ha agradecido estas medidas a la Junta de Andalucía, pero ha seguido pidiendo "responsabilidad". "Nos ponemos a disposición de la Policía Local para el cumplimiento de la norma", sentencia.

Para Luque, "la hostelería sevillana tiene por delante unos días en los que se concentra uno de los mayores picos de trabajo del año con unas fuertes restricciones que asume con toda la responsabilidad, pero con la consecuente merma en las reservas y con una caída en la facturación en torno al 70 por ciento.

También te puede interesar

Los hoteles de Sevilla están en situación ”extrema”