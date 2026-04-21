Enrique Bañuls y el orgullo de su legado en la Feria de Sevilla: "Ser sevillano es un plus importante"

A pocas horas del alumbrado que da inicio a la Feria de Abril, la Calle del Infierno ya vibra con los últimos preparativos. En este emblemático espacio, un nombre resuena con la fuerza de la tradición: Bañuls. Esta familia de feriantes, con una trayectoria de casi un siglo, es historia viva de la feria. Al frente del legado se encuentra Enrique Bañuls, sevillano y feriante, quien ha compartido en el programa 'Herrera en COPE MÁS Sevilla' lo que significa llevar un apellido tan ligado a la semana grande de la ciudad.

Un plus muy importante

Para Enrique Bañuls, trabajar en la feria de su propia ciudad es una experiencia única. Aunque su familia ha recorrido ferias por toda España, hacerlo en Sevilla tiene un significado especial. "Hombre, siendo sevillano, pues, tú sabes, siempre es un plus importante, ¿no?", ha confesado Bañuls. El feriante ha destacado que, más allá de su profesión, es la conexión con su ciudad lo que lo convierte en algo personal y emocionante: "Aparte de mi trabajo, mi profesión, mi ilusión, pues, también mi ciudad, ¿no? Con lo cual, pues, es un plus muy importante para mí, personalmente".

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Siendo sevillano, pues, tú sabes, siempre es un plus importante"

Un siglo de historia en la feria

El legado de Atracciones Bañuls comenzó hace más de cien años con el abuelo de Enrique. Hoy, la quinta generación de la familia ya forma parte del negocio. "Es un orgullo, un placer, es una empresa ya centenaria que llevamos muchos años aquí al pie del cañón", ha afirmado con satisfacción. A pesar de los años, la ilusión y los nervios se mantienen intactos ante la que considera "la primera feria importante de la temporada", para la que trabajan a tope para que no falle nada.

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El Ala Delta, un clásico con 25 años

Una de las joyas de la corona de Bañuls es el 'Ala Delta', que este año cumple 25 años. Se trata de una montaña rusa suspendida que, según Bañuls, es "la única que hay en toda Europa, algo especial, algo que tenemos la suerte de tener aquí en nuestra feria, porque es algo muy exclusivo". A lo largo de los años, la atracción se ha ido actualizando y modernizando para seguir siendo un referente. Junto a ella, la familia gestiona otras atracciones como "el ratón vacilón", "el Project One" o "la selva encantada", aunque Bañuls invita a disfrutar de toda la oferta de la Calle del Infierno.

Es la única que hay en toda Europa, algo especial"

La preferia de este año ha estado marcada por el intenso calor, lo que, en palabras de Bañuls, "ha retenido un poco a la gente". Además, ha señalado que el nuevo formato de la feria todavía genera cierta desorientación en el público. "Algunos a mí me llaman, siendo de Sevilla, pues, preguntando 'oye, ¿los cacharritos están abiertos?, ¿a qué hora abrís?' En fin, la gente anda un poco también desorientada, la verdad", ha comentado.

A pesar de los cambios, la tradición de volver cada año se mantiene viva. Bañuls ha explicado cómo muchas familias, tanto de Sevilla como de otras ciudades, repiten su visita y establecen una relación cercana con los feriantes. "Yo muchas veces me tengo que quitar de en medio, porque, si no, no haría nada más que que relacionarme y saludar", ha bromeado. Como colofón, el programa ha sorteado cuatro lotes de entradas para las atracciones de Bañuls, resultando afortunados dos oyentes, Manuel y Rocío, que podrán disfrutar de la Calle del Infierno gracias a la emisora.