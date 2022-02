Elimina de inmediato esta aplicación de tu móvil: roba tu información bancaria y tu dinero

La proliferación de casos de estafas bancarias especialmente centrada en bancos a través de clonación de tarjetas o del robo de los datos de los clientes sigue al alza.

Los ciber delincuentes continúan demostrando sus habilidades para hacer saltar por los aires los dispositivos de seguridad de todo tipo de entidades o páginas web.

Recientemente le ha tocado el turno a la herramienta de descarga de apps para Android, la Play Store, que hasta ahora parecía completamente infalible.

