Elías Bendodo: Andalucía está "preparada" para el Brexit

El consejero andaluz de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, aseguró este viernes en la sede de la Comisión Europea que Andalucía "ha cumplido los deberes" y que está "preparada" para afrontar la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) el próximo 31 de enero.

"Andalucía ha cumplido sus deberes, así se lo hemos trasladado al equipo del negociador (europeo para el "brexit", Michel) Barnier, con la Unión Europea y el Reino Unido", indicó Bendodo ante la prensa tras reunirse con la número dos del político francés, la española Clara Martínez Alberola.

Bendodo destacó que Andalucía ha implementado hasta 112 medidas de contingencia "para minimizar los efectos del 'brexit' en la economía" de esa Comunidad Autónoma.

Así lo trasladó el consejero al equipo negociador comunitario que, tras haber sido artífice del acuerdo para la retirada del Reino Unido, la cual culminará a finales de este mes, tiene como misión trabajar durante todo el periodo de transición (hasta el próximo 31 de diciembre) en cómo será la futura relación entre la UE y ese país, ya como Estado tercero.

"Vamos a tener presencia permanente aquí en Bruselas porque Andalucía es, me atrevería a decir, la región de España a la que más le afecta la salida del Reino Unido", explicó Bendodo, en referencia a la cantidad de británicos que viven en la región y de andaluces en territorio británico, pero también por la situación de las empresas exportadoras, que "tienen mucho que decir en la economía" regional.

"Andalucía es una parte importante en esta negociación porque Andalucía tiene mucho que opinar. Son 75.000 los británicos que viven en Andalucía, son más de 15.000 los andaluces que viven en el Reino Unido", indicó.

Mencionó asimismo la situación del Campo de Gibraltar y de "los trabajadores españoles que entran a Gibraltar cada día, la situación en la que van a quedar a partir de esa salida, que en principio se nos garantiza que es una situación similar a la actual".

Por lo que se refiere a la situación de los ciudadanos, llamó a la calma: "No tenemos que preocuparnos todavía sobre en qué afecta directamente a nuestro día a día las relaciones con el Reino Unido", ya que aunque el Reino Unido de forma oficial salga de la UE a partir de finales de mes, "hasta que no termine el periodo transitorio los ciudadanos no se van a ver afectados para nada".

Recordó además que ese periodo es prorrogable, aunque el primer ministro británico, Boris Johnson, ya ha dicho que no quiere extenderlo.

Por lo que se refiere a las empresas exportadoras que se verán igualmente afectadas por el "brexit", aludió a las firmas andaluzas que venden sus productos en el Reino Unido pero también, más en general, "al sector agroalimentario de todas las provincias",

"Por tanto, también preocupan las relaciones comerciales" al término del periodo de transición.

Bendodo dijo que la Comisión le informó que "de forma inmediata, aproximadamente dentro de un mes -el 26 de febrero, dijo-, se pone en marcha la negociación de las once mesas con el Reino Unido para intentar, de aquí a final de año, llegar a esos acuerdos para terminar con el periodo transitorio, cuando la relación con el Reino Unido sería como con un tercer Estado", explicó.

Cada mesa se centrará en un área temática, como comercio, sanidad, agricultura o pesca, un asunto que aseguró que interesa a otros siete Estados miembros, en el que habrá que aclarar si la flota española podrá seguir faenando en aguas británicas.

"Vamos a esperar a ver cómo evoluciona todo y esperamos que sean acuerdos satisfactorios para las dos partes", señaló, a la vez que confirmó que estarán "muy atentos, porque Andalucía quiere ser protagonista en esas negociaciones y activamente colaborar en lo que se nos pida desde la Unión Europea".