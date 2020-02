Dónde y cómo se pudo contagiar el enfermo de coronavirus de Sevilla

El último parte médico indica que el paciente ingresado con infección por coronavirus en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla se mantiene estable y con mejoría en sus síntomas respiratorios, aunque ha presentado fiebre en las últimas 24 horas.

La Consejería de Salud y Familias ha informado en un comunicado de que el enfermo, cuyas constantes vitales son normales, permanece ingresado en la planta del Servicio de Enfermedades Infecciosas, donde está recibiendo el tratamiento y las medidas adecuadas de aislamiento.

Sin embargo esta persona estuvo once días haciendo su vida normal antes de ser aislado en el Hospital. "Inició síntomas el 13 de febrero, fue hospitalizado el 20 y aislado el 24” según el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. Segun la lógica médica si hubiera transmitido el virus a alguna otra persona dberian estar apareciendo mas casos en Sevilla desde hace cuatro o cinco días y no está ocurriendo asi . Simón indica que “Puede haber habido contagios, pero en ese caso no han sido graves y aparentemente no muchos. Esto no quiere decir no haya nuevos casos relacionados, pero si los ha habido han sido muy leves o muy pocos", ha tranquilizado .

Se está llevando a cabo una exhaustiva investigación centrada por un lado en localizar "los posibles lazos" directos o indirectos del enfermo con personas de fuera, y se investiga también un viaje de trabajo que realizó a Málaga y la visita allí a un tablao flamenco y se observa asimismo su entorno familiar y laboral. En ello trabaja "a pleno rendimiento” el Sistema de Vigilancia Epidemiológico de Andalucía , según la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía , que ha detallado que este sistema está formado por medio centenar de profesionales encabezados por la dirección general de Salud Pública.



Desde el Servicio de Medicina Preventiva se ha efectuado el análisis correspondiente a 69 profesionales sanitarios que en los últimos días han tenido contacto directo con el paciente, que no había viajado al extranjero, siguiendo los protocolos de prevención dictaminados por el Ministerio de Sanidad para estos casos. Tras los analisis estos profesionales de diversas areas han sido enviados a sus domicilios donde Estarán durante catorce días ( es el tiempo equivalente al de incubacion del virus ) en situación de autoaislamiento.