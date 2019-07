Detenido por conducir ebrio sin carné ni seguro.

La Policía Local de Sevilla ha detenido a un hombre de 39 años de edad tras una larga persecución por la zona sur de la ciudad, por conducir sin carnet, bajo los efectos del alcohol y sin seguro. En su huida embistió contra un patrullero de la Policía Nacional, resultando heridos dos agentes.

Fue una patrulla la que observó que un vehículo al percatarse de la presencia policial, frenó bruscamente y cambió rápidamente de dirección. Se inició así una persecución por numerosas calles de la zona sur de la ciudad, a la que se fueron sumando efectivos de Policía Local y Nacional. Fueron estos últimos los que decidieron cruzar un patrullero en la confluencia de varias calles para obligar al conductor a que se parara. La sorpresa fue mayúscula cuando vieron que no solo no detenía la marcha sino que embistió al coche policíal e intentó escapar subiendo a la mediana. Al ver que no era posible quiso huir corriendo, pero fue interceptado por los agentes.

Una vez hechas las pertinentes comprobaciones, la policía vió que el vehículo carecía de seguro y que el conductor, que no tenía carnet de conducir, daba además positivo en la prueba de alcoholemia por lo que fue detenido

Junto a él, ocupaban el vehículo otros cuatro jóvenes, uno de ellos menor de edad. Todos quedaron en libertad por no tener relación con los hechos, en tanto que el menor quedó bajo la custodia de su madre.