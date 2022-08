La Policía Nacional ha detenido a una mujer de 30 años en Dos Hermanas (Sevilla) por estafar a 21 personas, muchas de ellas sevillanas, en todo el territorio nacional con el alquiler de falsos inmuebles vacacionales. Los agentes han informado de que las ganancias obtenidas con los engaños ascienden a unos 8.000 euros. Además, la detenida está implicada en más de 180 denuncias anteriores en las que las víctimas del engaño la acusaban por hechos similares.



El modus operandi consistía en anunciar en diferentes portales de Internet alquileres vacacionales en casas y pisos repartidos por toda España. Solicitaba a las víctimas un adelanto en concepto de reserva, así como copias de sus Documentos Nacionales de Identidad para supuestamente formalizar el contrato, cuyos documentos eran después utilizados de forma fraudulenta para publicitar nuevos anuncios.

Se le imputa un delito continuado de estafa, por el engaño al que sometió a sus víctimas para apoderarse fraudulentamente de su dinero y un delito de usurpación de estado civil, al usar documentación ajena obtenida mediante engaño para continuar cometiendo delitos en nombre de otros.

Los agentes comenzaron a recibir deuncias en junio del año pasado y, tras observar similitudes y un mismo modus operandi, relacionaron los hechos ocurridos en todo el territorio nacional. Gracias a ello, realizaron las gestiones de esclarecimiento, así como la identificación y localización de la autora de los distintos timos.

Consejos para evitar estafas en alquileres

La Policía Nacional recuerda algunos consejos para evitar ser victimas de estafas al reservar por Internet un alojamiento:

Todas las comunicaciones y pagos deben hacerse dentro de las páginas web o aplicaciones oficiales. No hagas clic en enlaces o archivos adjuntosincluidos en correos electrónicos que no teinspiren confianza y desconfía si te piden que hagas una transferencia bancaria u otro pago fuera del canal oficial.

No te fiesde ofertas que son demasiado ventajosas para ser verdad. Es necesario ser conscientes de los precios de mercado y no dejarnos guiar por ofertas, ya que es muy probable que lo ofertado no se corresponda con la realidad.

No te sientas presionado a la hora de decidirte por un alojamiento, lee comentarios de huéspedes anteriores o utiliza aplicaciones que te muestren el exterior del alojamiento para ver si se corresponde con la realidad.

No envíes fotos del documento nacional de identidad, no sabemos en que las pueden emplear los estafadores posteriormente.

Si crees que has sido víctima de una estafa denuncia los hechos ante la Policía Nacional y reporta tanto los anuncios como a los anunciantes ante la plataforma.







Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado