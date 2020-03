No se descarta la posibilidad de prohibir los besamanos por el coronavirus

El director del centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha comparecido de nuevo este lunes para dar cuenta de la evolucion y expansión en España del coronavirus y fué preguntado por los periodistas sobre la prohibición de besar las imágenes , dado que estamos en plena Cuaresma y son frecuentes los besamanos y besapiés de las imágenes titulares de las cofradías.

Simón ha reconocido que “la medida de hacer prohibiciones específicas sobre cosas muy concretas está sobre la mesa” , y sin descartar esa posibilidad añadió que “ es una decisión que se tiene que tomar conjuntamente entre la comunidad autónoma que se vea afectada y el servicio central”.

También fue preguntado sobre posibles medidas restrictivas por el coronavirus en eventos o aglomeraciones de público como la Semana Santa, y a este respecto – sin concretar - indicó que se buscaría, en todo caso, “que el impacto sea un poco menor” que sin esas medidas, para acto seguido requerir que toda aquella persona que presente sintomatología respiratoria “no acuda a eventos masivos” aclarando que esta recomendación no es solo aplicable por el coronavirus, sino que debería ser recomendable en cualquier momento .

Fernando Simón insistió en que se deben extremar las medidas de higiene que considera que son básicas para evitar la transmisión. Ha afirmado que “la gente es suficientemente consciente de lo que puede o no ser un riesgo».

NO HAY MOTIVO PARA QUE LOS TURISTAS NO VENGAN , SEGÚN EL ALCALDE

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha afirmado que "en estos momentos no hay ninguna razón que lleve a que el turismo tenga que tener ninguna precaución o medidas" ante los casos de coronavirus en la capital de Andalucía, por lo que pide que no se esté "generando permanentemente esa alerta ni inquietud en la gente" al no haber "elementos de peso para ello". "Yo me siento tranquilo con la indicaciones que está dando la autoridad sanitaria y creo que cualquier persona que tome decisiones desde el punto de vista del turismo ahora mismo, con la información a su alcance, no debe tener temor alguno ni para venir a Sevilla ni a otras ciudades en las cuales, aún habiendo algunos casos, no tienen ningún otro tipo de nivel de riesgo que haga cancelar un viaje", recalca Espadas a preguntas de los periodistas.