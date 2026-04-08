Desarticulan en Sevilla a varios clanes familiares dedicados al cultivo masivo de marihuana

Agentes de la Policía Nacional en Sevilla han detenido a un total de 12 personas pertenecientes a distintos clanes familiares que se dedicaban al cultivo de marihuana. Para llevar a cabo su actividad delictiva, utilizaban enganches ilegales al suministro eléctrico, lo que ha supuesto un riesgo para la seguridad del resto de vecinos.

Un bloque de pisos como centro de operaciones

La investigación, enmarcada en la operación “Blessed”, ha permitido comprobar cómo todos los inmuebles de un mismo bloque se suministraban de forma ilegal la energía eléctrica. El objetivo era mantener los cultivos indoor de marihuana que los clanes habían instalado en las viviendas.

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Las pesquisas llevaron a los agentes a identificar a los distintos clanes familiares que operaban en el edificio. Una vez obtenida la autorización judicial, se desplegó un importante operativo en la barriada de las Tres Mil Viviendas de Sevilla, en el que participaron más de 80 agentes de la Policía Nacional.

Ocho registros y un importante arsenal

Fruto de este operativo se llevaron a cabo 8 entradas y registros simultáneos. La intervención ha resultado en la detención de 12 personas y la incautación de más de 1.000 plantas de marihuana, hachís, 3 armas de fuego con abundante munición, un arma simulada, varias armas blancas y más de 6.000 euros en efectivo.

Los detenidos han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial. El juez ha decretado el ingreso en prisión provisional para 8 de los arrestados como presuntos autores de delitos contra la salud pública, tenencia ilícita de armas y defraudación de fluido eléctrico.