Le dan el alto dos veces en la misma madrugada por conducir en estado ebrio

Un vecino del municipio de Camas (Sevilla) ha sido denunciado dos veces en la misma madrugada después de que la Policía Local de Castilleja de la Cuesta le diese el alto en dos controles policiales distintos por conducir en estado ebrio.

El hombre, que conducía un ciclomotor, dio positivo en un primer test de alcoholemia, que arrojó la cantidad de 0,60 miligramos por litro de sangre, una cantidad que supera el límite que constituye el delito penal.

La policía le inmovilizó entonces el vehículo y le ordenó que no se moviese del lugar. Algo que, cuando los agentes se marcharon tras levantar el control, el individuo no respetó. Rompió el precinto del ciclomotor y se saltó la prohibición de no conducir.

Horas más tarde, los mismos agentes volvieron a darle el alto cuando comprobaron que el hombre circulaba de nuevo en estado ebrio. El segundo test de alcoholemia también dio positivo, aunque por debajo del límite penal.