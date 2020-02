Curarse de un cancer “es una moneda al aire”

Carmen es madre de una niña que afortunadamente ha superado el cáncer tras un proceso que como tantos , ha sido largo , duro y lleno de incertidumbres , y que la familia entera ha vivido con mucho dolor antes del alivio actual.

Sin entrar en detalles , porque no es necesario , esta madre explica que todo empezó de forma sencilla estando de vacaciones : la niña manifestó un pequeño dolor y tras una ecografía el diagnostico estuvo claro. Como siempre sucede en estas ocasiones “fué un mazazo para todos”.

Confiesa que aquel momento “fué horrible” , pero acto seguido y tras un profundo suspiro , recomienda “no pensar y dejarse llevar por los médicos , ponerse en sus manos y escuchar a los que saben”.

Esta madre se queda sin palabras para referirse al trabajo de los especialistas y el personal del hospital donde fue tratada su hija; asegura que su agradecimiento es ”infinito . los quieres como si fueran algo tuyo y también todas las organizaciones que hay alrededor “.

Carmen considera que su hija ha tenido suerte al estar ya bien, pero asegura que superar un cancer “es una moneda al aire y puede caer de cara o de cruz” , y a renglon seguido tiene un recuerdo especial para “ muchos padres cuya moneda no cayo bien y siguen luchando... hacen fundaciones , recogen dinero, venden camisetas y no tienen a sus hijos . Es de alabar y agradecer “ señala.

Señala que de algún modo los niños sobrellevan mejor que los adultos los tratamientos , las intervenciones y sus estancias en el hospital , a su juiciom porque “ los niños no tiene cargas del pasado y no tienen preocupación por los demás , ellos viven el momento y si toca quimio y me encuentro a mi amiga pues nos damos la mano y jugamos y mañana dios dirá”

Su empeño principal en su conversación en COPE Sevilla fue reclamar con rotundidad y repitiendo la palabra : ” investigación investigación y mas investigación y para eso hace falta financiación”.

La pqeueña Carmen , que lleva el nombre de su madre , ha vuelto al colegio . La última revisión estaba bien . La próxima dentro de unos meses .