Cuatro palabras claves ante la prolongación quince días más del confinamiento

El teletrabajo, la ayuda a los niños para hacer sus tareas, una situación nueva para todos y un exceso de cambios que generan estrés porque son situaciones a las que debemos adaptarnos y a las que no estamos habituados.

Esa es la realidad en muchos hogares que se va a prolongar al menos durante 15 días más por la ampliación del estado de alarma que nos obliga a seguir confinados en casa.

La situación se agrava con la llegada del fin de semana, unos días en los que estamos acostumbrados a hacer planes y salir de casa a disfrutar del tiempo de ocio.

La sicóloga Sonia Esquinas nos ha querido ofrecer algunas claves para afrontar estos reajustes de nuestra vida en las mejores condiciones posibles.

La idea es según Sonia adoptar cuatro principios básicos que deben servirnos de guía de cabecera.

Se trata de “ser pacientes, realistas , flexibles y aplicar una buena organización “.

La colaboradora de COPE Sevilla nos recuerda que somos “animales de de costumbres”, que “necesitamos unas rutinas o nos dispersamos y no hacemos nada”.

Eso sí, tenemos que intentar no frustrarnos , y saber “que no vamos a ser tan eficaces como los somos en circunstancias normales “, pero es fundamental “intentar no agobiarse, no pensar demasiado si no voy a ser tan productivo ni como padre o madre que está en su trabajo o como padre o madre que atiende a sus hijos y los ayuda con los deberes”.

Hay trucos para hacer que el día a día sea un poco más llevadero. Por ejemplo podemos “elegir un lugar de trabajo que quede perfectamente delimitado y que se identifique como ese lugar específico también por parte d ellos niños”.

Se trata de trasladar algunas normas al hogar en estos momentos de cambios y readaptación en nuestras vidas.

Debemos ser flexibles también en el ritmo vital y saber qué nivel de actividad necesitamos

En cuanto al ritmo vital hay que tener presente que “cada persona es un mundo y aunque hay muchos vídeos y consejos para mantenernos activos en casa, no todo vale”.

Cada persona debe saber qué le conviene. Por eso “se puede sacar algo muy positivo de esta situación, es el momento de mirarse hacia adentro y saber qué necesitamos”.

De hecho según explica la sicóloga clínica “no tenemos que obligarnos todos a hacerlo de la misma manera”. Si soy capaz de mirarme hacia adentro “seré capaz de saber lo que necesito”.

Algunos tendrán que ocupar todos y cada uno de los minutos de su tiempo con alguna actividad y otros tendrán que permitirse mucho sofá y disfrutar de cinco series.

En definitiva, es el momento, según Sonia Esquinas, de que cada persona se haga su propio traje a medida.

Si eres padre y además de todo esto tienes en casa a niños pequeños, aquí puedes ver algunos consejos de Sonia Esquinas para tus hijos de 0-3 años:

