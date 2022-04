Condenado un Policía por "besar y hacer gestos de índole sexual" a una mujer a la que trasladaba en un furgón

La Audiencia de Sevilla ha confirmado la condena de un año y nueve meses de cárcel a un Policía Nacional por un delito de abuso sexual.Besó, hizo gestos de índolé sexual e incluso pidió un abrazo a una mujer a la que iba a trasladar en el furgón policial tras ser detenida. El agente , según la sentencia “ había ingerido alcohol la tarde de los sucesos y se encontraba embriagado y con sus facultades psicofísicas disminuidas".

Los hechos ocurrieron el 5 de enero de 2020, cuando este Policía prestaba servicio en la unidad de conducciones de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana siendo encargado del traslado de "un ciudadano de origen marroquí" y una mujer detenida "como consecuencia de una requisitoria y que carecía de detenciones anteriores".

Mientras subía a los detenidos al furgón, según la sentencia de la Audiencia, el Policía, "además de interesarse por el motivo de la detención de la mujer, había aprovechado que el otro agente se ausentó momentáneamente para preguntarle si cuando terminaran las diligencias quería salir con él y sus compañeros a tomar unas cañas, detalles todos los anteriores que generaron temor y desasosiego en la misma".

Ya en el juzgado de guardia del Prado de San Sebastián, se quedó custodiando a solas a la mujer y allí ”además de lisonjearla con expresiones de que era una buena tarde porque había estado con un chica tan bonita, y otras de semejante naturaleza, llegó en un momento a ponerse en pie, y con las manos en las caderas, y haciendo un ligero balanceo, comenzó a mirarse directamente sus genitales y a resoplar para que la detenida se fijara en él, y en el estado de excitación en que se encontraba".

INTENTÓ BESARLA EN LOS LABIOS

Incluso en un papel escrito, según la sentencia condenatoria, "le pidió permiso para poder abrazarla, a lo que ella contestó que no con gestos, lo que no evitó que se acercase y le diese un beso en la mejilla e intentara darle otro beso en los labios, que ella evitó volviendo la cara", tras lo que pidió perdón a la detenida y "le facilitó su número de teléfono en un trozo de papel para que lo llamase, comprometiéndose a proporcionarle un abogado si no contaba lo ocurrido".

Algo más de dos años después de los hechos, la Audiencia ha confirmado una sentencia de la Sección Séptima de la Audiencia que le condena a un año y nueve meses de cárcel, por un delito de abuso sexual con la atenuante analógica de intoxicación alcohólica y la agravante de abuso de superioridad.