Cómo evitar quedarte en tu mesa sin los sabores más clásicos de la Semana Santa Sevillana

Hay quien ya era cocinillas y hay quien se está convirtiendo en un experto chef durante estos días de confinamiento. Unos días en los que muchos, para mantener la tradición optan por los platos típicos de la Semana Santa en Sevilla.

¿Y cuáles son esos platos? Pues sobretodo son días para comer pescado como el bacalao o verduras como las espinacas entre otros porque la carne se retira de la dieta .

Los platos estrella son en las mesas sevillanas durante estas fechas esas famosas espinacas con garbanzos, el potaje de vigilia, las pavías de bacalao, las torrijas y los pestiños o los huesos de santo.

Las recetas con los detalles sobre cómo cocinar estos platos han pasado de generación a generación , impregnando nuestros hogares de una esencia propia.

Pero ahora que el confinamiento nos obliga a estar separados , muchos de los que disfrutaban de estos platos en casa de los mayores, las madres, los padres, las abuelas o abuelos,deben saber que no se tienen que ver privados de disfrutarlos si no son expertos o no se dan maña para meterse en los fogones.

Los platos más tradicionales directos a nuestra mesa

Si no somos cocinillas, si no sabemos cómo hacer unas deliciosas espinacas con garbanzos o simplemente queremos darnos un respiro, podemos optar por la comida a domicilio que negocios señeros de Sevilla traen estos días a nuestra mesa.

Es el caso de la Antigua Abacería de San Lorenzo. Las puertas están cerradas porque el estado de alarma como a otros restaurantes de Sevilla los ha dejado sin el bullicio de los clientes en su particular local.

Pero el dueño de la Abacería, Ramón López de Tejada mantiene los fogones a pleno rendimiento para que los clientes que antes iban a su local disfruten de sus platos ahora en casa.

Se han tenido que realizar algunos ajustes y los guisos han cobrado protagonismo en la entrega a domicilio. Pero para no perder la esencia de la Semana Santa sevillana lo que no falta en esa carta son especialidades como su famosa sopa de tomate, potaje de garbanzos con bacalao, los soldaditos de pavía, o las clásicas espinacas con garbanzos.

Sabores de nuestra Semana Grande que podemos completar con otro clásico y toda una delicia para el paladar, torrijas caseras o pestiños, directos a casa.

Y si te atreves puedes optar por llevarte a casa el pack de ingredientes que te preparan en la Abacería, con todos los elementos necesarios para lanzarte a hacer tus propias torrijas en tu cocina.