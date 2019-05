El CIS otorga una clara victoria al PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla

El PSOE de Juan Espadas, el actual alcalde de Sevilla, será el partido más votado en la capital andaluza en las elecciones municipales del día 26 de mayo, con entre el 42,3 por ciento de los votos y entre 13 y 15 concejales, subiendo entre dos y cuatro ediles, según la encuesta publicada este jueves por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

El CIS, de acuerdo con las 497 entrevistas realizadas entre los días 21 de marzo y 23 de abril, da al PP, liderado por Beltrán Pérez, el segundo puesto, con un 25,2 por ciento de los votos y entre 8 y 10 ediles, bajando entre dos y cuatro. En tercer lugar la encuesta sitúa a Adelante Sevilla, con Susana Serrano a la cabeza, con el 15,7 por ciento de los votos y entre 5 y 6 concejales, con lo que repetiría o subiría uno en relación a los obtenidos hace cuatro años por separado por Participa Sevilla, marca local de Podemos, e IULV-CA, que ahora concurren bajo las mismas siglas.

El sondeo sitúa en cuarto lugar a Ciudadanos (Cs), con su nuevo candidato, Álvaro Pimentel, con el 10,8 por ciento de los votos y entre 3 y 4 concejales frente a los tres actuales, mientras que Vox, con Cristina Peláez como candidata, no lograría representación municipal con un apoyo del 2,9 por ciento.

El 9,3 por ciento de los sevillanos consultados por el CIS tiene decidido no votar en las elecciones municipales mientras que otro 30,6 por ciento aún no tiene decidido si acudirá a las urnas el domingo 26 de mayo.

De acuerdo con estos datos, el socialista Juan Espadas, que ha gobernado en la última legislatura en minoría con 11 concejales tras lograr la investidura con el apoyo de Participa Sevilla e IULV-CA, se quedaría cerca de los 16 ediles que marcan la mayoría absoluta. Este resultado, le permitiría repetir en la alcaldía, bien con los votos de Adelante Sevilla o con los votos de Ciudadanos.

En este marco, las cifras del CIS para Sevilla, única ciudad andaluza recogida en el barómetro, señalan que el 78,9 por ciento de los encuestados afirma que, con "plena seguridad", acudirá a votar en las próximas elecciones municipales, a los que se suman otro 5,2 por ciento que entiende que "probablemente" también lo hará. Sin embargo, de ellos, el 58,6 por ciento tiene ya decidido su voto frente al 29,7 por ciento que dice claramente que no, junto a casi a un 12 por ciento que no sabe o no contesta.

El 54,1 por ciento de los casi 500 encuestados son mujeres y el 45,9 por ciento hombres de todas las edades, aunque mayoritariamente entre 35 y 44 años y mayores de 65 años. De ellos, el 38 por ciento trabaja y casi el 30 por ciento son pensionistas, mientras que el 18 por ciento está en paro y un cuatro por ciento son estudiantes.

Además, el 74 por ciento se considera católico, aunque sólo un 30 por ciento sería practicante, registrando también un 13,5 por ciento de personas encuestadas que se consideran ateas y un 7,2 por ciento de agnósticas. Los creyentes de otras religiones suponen un tres por ciento entre los encuestados de este sondeo electoral.