Cáritas alerta del " enquistamiento " de las desigualdades en Sevilla

En Sevilla Cáritas Diocesana destinó 8,7 millones de euros en programas de acción social con los que se atendió a 43.400 personas. En su mayoría son españoles , parados, con poca cualificación, y carentes de apoyo familiar. Los datos que recoge el informe anual de Cáritas no pueden dejar indiferente a nadie. En Sevilla, un doce por ciento de los hogares tiene a todos sus miembros en paro, y un 14% a pesar de tener un empleo está en situación de exclusión social.

Ante este escenario, el Obispo auxiliar, monseñor Santiago Gómez, hace un llamamiento a todos los sectores de la sociedad para que se impliquen en revertir la situación “Hay que actuar y hacerlo de manera coordinada, con recursos públicos y privados en esas zonas. Los más de cien mil sevillanos que viven en esos barrios no, pueden ser los descartados de la ciudad”

Desde Cáritas lanzan a las administraciones varios mensajes claros . De un lado, que faciliten el acceso a recursos como la renta mínima. Dicen que buena parte del dinero previsto no se gastó por las trabas burocráticas De otro lado que los planes de lucha contra la exclusión social , como el que ahora anuncia el alcalde, Juan Espadas, no caigan en saco roto, sino que sean sometidos a valoraciones y evaluaciones. Desde Cáritas, su director, Mariano Pérez de Ayala, ofrecía al ayuntamiento toda su experiencia y colaboración insistiendo en que “ la situación la conocemos no por los estudios, sino porque los voluntarios y nuestras parroquias siempre están ahí”