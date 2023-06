Se busca un hogar para 430 menores de Sevilla tutelados por la junta

430 niños de distintas edades estan a dia de hoy en centros de proteccion de menores y la Junta ha emprendido una campaña para encontrar familias de acogida para ellos y darles un hogar temporal. La campaña tiene como lema "Acoger, adoptar, colñaborar, DA MUCHO" y apela a la solidaridad de los sevillanos en ese sentido.

Según Francisco Mora, el director general de infancia de andalucia, por alguna razón en Sevilla es especialmente complicado encontrar familias que acojan a menores temporalmente, de ahi la conveniencia y la necesidad de la campaña puesta en marcha por la junta que anima a las famiilas sevillanas a abrir las puertas de su casa a esos menores.

La Delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Sevilla, Maria Luisa Cava, señala que “Queremos transformar esa solidaridad de los andaluces en el calor de un hogar para los menores que aún están en centros” y enfatiza que “Las familias tienen mucho que dar a estos niños, niñas y adolescentes, pero ellos, como dice el lema de la campaña, también dan mucho”.

Una idea y un sentimiento que hemos corroborado con una madre de acogida que lleva 10 años recibiendo niños muy pequeños en su casa de Sevilla capital. Isabel Sanchez y su marido Jose Dominguez tienen dos hijos y desde hace una década acogen de forma temporal a pequeños desde 8 dias a 14 meses . Isabel nos explicaba que le produce "mucha satisfaccion" y señala que el acogimiento es casi adictivo y "engancha".

Esta madre acogedora comprueba cada día como progresa y mejora el estado de los niños desde que llegan a su casa, y eso la hace feliz.

Es consciente de que el acogimiento es temporal y que " los niños que llegan se han de marchar" y su mision es ayudarlo.

En la entrevista que mantuvimos con ella animaba a más familias de sevilla a convertirse en acogedoras y explicaba que los requisitos para serlo son minimos: soo tener una fmila normalizada, non tener antecedentes penales, una vivienda que le puedas ofrecer a este niño" y "tener mucha disposición". Añade que los requisitos a nivel administrativo "son mínimos" y menciona los "cursos de formación previos" con los que les preparan par el acogimiento.













Estar en un centro no es la situación ideal para los pequeños. Tienen entre 0 y 7 años y están atendidos en todo momento pero lo cierto es que no es lo mismo que vivir en el calor de un hogar y de una familia. Francisco Mora es el director general de infancia de andalucia. Sabe que en Sevilla además hay una tarea especialmente difícil porque tienen a tres trillizos recién nacidos en acogida y lo ideal sería no separarlos





cualquier familia que quiera abrir sus puertas a estos menores puede acudir a las delegaciones de igualdad y familia o contactar a través de la web