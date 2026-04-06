Así se ha vivido el aparatoso incendio en el centro de Sevilla: "Parecían tiros"

Bomberos del Ayuntamiento de Sevilla han estado interviniendo en la tarde de este lunes en un incendio iniciado en la calle Rioja, en el Casco Antiguo de la ciudad de Sevilla. La Policía ha desalojado los edificios colindantes a la iglesia del Santo Ángel, tras escucharse varias explosiones.

Según ha indicado Emergencias Sevilla en una publicación en redes sociales, el origen de las llamas sería eléctrico. Por el momento, no hay constancia de personas afectadas. Técnicos de Endesa se han personado en la zona y achacan el hecho a una sobrecarga.

La zona que había sido acordonada y desalojada por la Policía Local ya ha sido abierta, siendo acotada únicamente la zona de actuación de los operarios en el lateral de la puerta del Santo Ángel. Al menos no estará resuelta la incidencia hasta este martes a mediodía, según la previsión de los trabajadores.

Las explosiones parecían tiros"

Personas que se encontraban en el lugar reconocen que ha sido un verdadero susto. Juan Manuel nos ha contado que "parecían tiros", mientras que Ágata reconoce que además "olía a cable quemado acompañado de una humareda muy grande".

Parte de los comercios de la zona han decidido cerrar sus puertas, algunos por la pérdida de suministro eléctrico y otros por seguridad, tanto por fuertes olores provocados por el incendio como por la recomendación de bomberos de bajar los cuadros eléctricos.