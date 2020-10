La bienal de Flamenco ha echado de menos a los aficionados japoneses

El coronavirus hace agonizar al flamenco y al menos con la Bienal estos artistas han tenido un escenario en el que resarcirse de las cancelaciones que han jalonado estos meses .

Por tanto ,quizá el mayor éxito de la bienal haya sido que se mantuviese y se pudiera celebrar contra el viento y la marea de la pandemia que de todas formas la ha condicionado por completo, ya que entre otras cosas ha faltado el público extranjero , principalmente japoneses porque la afición en el país del sol naciente es conocida y extendida, y se les ha echado de menos no solo en las salas sino tambien en los bars rstaurantes y en los hoteles porque el público extranjero permanecia varios dias en Sevilla y era el que dejaba más ingresos en la ciudad .

En declaraciones a cope, el director de la bienal , Antonio Zoido asegura que “el nivel artístico ha sido excepcional”

y ha informado de que los espectáculos fueron presenciados por unos 15.000 espectadores ,lejos de las cifras de ediciones anteriores por la limitación de aforos al 50%.

Para paliar la falta de espectadoers la organización de la Bienal decidió retransmitir via streaming por internet la mayoría de espectáculos y el balande indica que ha habido 33.600 visualizaciones en directo .

Estos han sido algunos datos del balance presentado este martes por el delegado municipal de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz, la delegada territorial de Cultura de la Junta, Mar Sánchez Estrella, y el director de la Bienal, Antonio Zoido.

Según Muñoz, esta edición se ha convertido en una de las referencias culturales más importantes del panorama internacional desde que se decidió que no hubiese "apagón cultural" en Sevilla y se apostó por un desarrollo presencial junto a otras plataformas, que ha deparado aforos prácticamente agotados dentro de las limitaciones de las actuales circunstancias sanitarias.

En sus 59 días de citas flamencas, la Bienal ha hecho confluir el flamenco más heterodoxo y experimental en sus primeras propuestas del mes de agosto en el Monasterio de San Jerónimo, estrenado como nuevo espacio escénico para la Bienal.

Por allí han pasado el flamenco 'De barro' de Rycardo Moreno, la 'Zona acordonada' de Raúl Cantizano; el 'Electroflamenco' de Artomático; Los Voluble proclamando su 'Flamenco is not a crime'; el 'Flamenco a voces' de M. de Puchero; Califato Ÿ abriendo 'Lâ treçe puertâ', y el 'Duende Eléctrico' de Gualberto.

El inicio de la programación en septiembre llevó a la Bienal a las sedes del Teatro Lope de Vega, el Teatro Central, la Iglesia de San Luis de los Franceses, el Monasterio de la Cartuja y Real Alcázar de Sevilla, que albergó su 'flashmob', a cargo de Antonio Canales y María Moreno en el baile, y Rafael Riqueni al toque.

Un pregón del ex director de la Bienal Manuel Herrera abrió la programación, que ha incluido a grandes baluartes de la danza, como el Ballet Flamenco de Andalucía en un espectáculo que celebraba su 25 aniversario; Rocío Molina en su especial homenaje de la guitarra; Fernando Romero y sus 'Diálogos con el tiempo'; Farruquito mostrando su verdad en 'Desde mi ventana', y Antonio Canales celebrando su reencuentro con su ciudad natal con su obra 'Torero'.

Destacó también María del Mar Moreno exponiendo su 'Memoria viva'; La Lupi en el viaje interior de 'Lenguaje oculto'; Olga Pericet y su eterna investigación escénica en 'Un Cuerpo Infinito'; Israel Galván junto a Le Cirque Romanès en 'Gatomaquia' o Andrés Marín en "La Vigilia perfecta' bailando durante toda una jornada en distintos emplazamientos del Monasterio de la Cartuja.

Junto a ellos han irrumpido jóvenes valores ya consolidados, como Patricia Guerrero que puso la parte coreográfica al 'Paraíso Perdido'; Anabel Veloso con su homenaje a la cultura portuguesa en 'Oro sobre azul'; María Moreno con el desparpajo de su 'More (No) More', o La Piñona haciendo su personal homenaje a Juan Manuel Flores en 'Abril'.

Por otra parte, la Bienal ha concentrado a grandes maestros del toque como Rafael Riqueni, acompañamiento de excepción al baile de Rocío Molina o al cante de Estrella Morente; Daniel Casares con su espectáculo 'Guitarrísimo', Joselito Acedo y los sonidos de su 'Triana D.F. (Distrito Flamenco)', Antonio Rey haciendo gala de su 'Flamenco sin fronteras'; Javier Patino, o Dani de Morón.

Destacan también las voces de José Valencia cantando a Bécquer en 'La Alta Torre', El Pele y su 'A Sangre'; Tomás de Perrate marcando 'Tres Golpes'; Pedro El Granaíno homenajeando a sus 'Maestros'; Rafael de Utrera y sus 'Travesías' o Inés Bacán exponiendo su 'Memoria de una Superviviente'.

Por su parte el pianista flamenco Dorantes, presentó su nuevo trabajo 'Identidad', abriendo camino a jóvenes creadores del sonido jondo como P. Ricardo Miño; Diego Villegas y La Electro-Acoustic Band, entre otros.

La Bienal también ha visibilizado la relación del flamenco con otras músicas del Mediterráneo de la mano de la Fundación Tres Culturas con la participación de los artistas Berk Gürman, Alaa Zouiten y Boutcheback.

La oferta presencial se ha completado con una propuesta online y gratuita, que ha retransmitido siete de los espectáculos programados por internet, abriendo una ventana al mundo.

Además, se ha reforzado la interlocución con los seguidores, nacionales e internacionales, a través de sus perfiles en redes sociales y de su página web, que ha condensado 3 millones de impresiones.

Toda esta repercusión mediática ha supuesto un impacto económico de 8 millones de euros en el período comprendido entre el 17 de agosto al 5 de octubre del presente año.