Bares y restaurantes apuestan por reinventarse contra el coronavirus con pedidos a domicilio

No uno ni dos ni tres. Ya son muchos más los establecimientos que ofrecen comida a domicilio como fórmula para seguir funcionando a pesar de tener las persianas bajadas para evitar la expansión del coronavirus.

Es el caso de la #BodeguitaAlbero , que ya anuncia a sus clientes que “para que esta crisis repercuta de la menor forma posible a #BodeguitaAlbero, y para que cuando pase todo esto podamos seguir compartiendo momentos contigo, manteniendo nuestra plantilla… hemos decidido optar por: REPARTO A DOMICILIO desde el LUNES 16 DE MARZO”.

Los propietarios del establecimiento sevillano recuerdan que es momento de cuidarse. “ Si seguimos las recomendaciones, seguro que a la mayor brevedad posible estaremos de nuevo en Bodeguita Albero disfrutando como lo hacemos habitualmente.

Hasta entonces, no dudes en usar nuestro servicio a domicilio y sobre todo súmate al #yomequedoencasa”.

No son los únicos. Otros establecimientos de Sevilla también se reorganizan y proponen servir a domicilio y hasta los clientes quieren echar una mano. Por whatsapp los habituales del restaurante de Ángel han hecho circular un mensaje: “Nuestro amigo tiene un restaurante modesto en la calle Amador de los Ríos (Primer Tramo) y va a preparar comidas para llevarlas a domicilio a personas que no pueden o no deben salir. También les lleva la compra que necesiten. Con esta iniciativa, además de ayudar puede mantener a sus empleados. Si podéis, haced difusión”.

Los hosteleros además han puesto en marcha una iniciativa solidaria para que el cierre de sus negocios no les obligue además a tirar a la basura la comida que tenían en la despensa o en las cámaras frigoríficas.

La Asociación de Hosteleros de Sevilla y Provincia ha promovido la donación al Banco de Alimentos del excedente de alimentos que ha sobrado este fin de semana tras el cierre de todos los establecimientos del sector en Sevilla por la activación del estado de alarma decretado por el Gobierno a causa de la propagación del coronavirus.

La entidad, que suma más de 800 establecimientos, hace un llamamiento a los 5.000 bares, restaurantes y servicios de catering para que colaboren en esta acción solidaria.