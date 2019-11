El Ayuntamiento lleva el depósito de la grua al polígono El Pino y frenará las casas de apuestas

El Ayuntamiento de Sevilla ha informado este jueves del inicio de los trámites administrativos para el traslado del depósito de vehículos de Los Remedios hacia una parcela en el Parque Empresarial El Pino, un anuncio que se ha realizado durante la celebración del un pleno en el que también se ha acordado, a propuesta del PSOE, medidas como la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para frenar la proliferación de las casas de apuestas y en la que se insta, además, a la Junta de Andalucía a que ponga en marcha una ley que evite el acceso de menores a estos espacios y regule su implantación.

Así, en el transcurso de la pregunta realizada por el traslado del depósito de la grúa planteada por el portavoz de Cs, Álvaro Pimentel, el alcalde, Juan Espadas, ha dejado claro que, tras años de peticiones vecinales, "este gobierno ejecutará el traslado" a una parcela "idónea" en El Pino "por su comunicación y que no genera inconvenientes a su entorno".

El suelo es propiedad de la Gerencia de Urbanismo, que ahora tramita su traspaso al área de Movilidad para su licitación, aunque actualmente está cedida a Persán como aparcamiento para sus trabajadores, unas plazas que pasarán a un solar anexo. Una vez adscrita a Movilidad, se

sacará a licitación pública la adecuación de la misma y el propio servicio de la grúa municipal, por lo que Espadas espera que "el proceso esté culminado en 2020".

Pimentel ha indicado que "se han puesto muchas excusas, pero el depósito sigue donde está, incumpliendo el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)", por lo que estará "vigilante" para que se cumplan los plazos. Ante ello, Espadas, que agrega que los vecinos ya han sido informados, señala que se ha buscado el consenso después de que fuera rechazado el "buen proyecto" que el gobierno planteó en la anterior legislatura en Bermejales, "una propuesta de buena fe y que hubiera supuesto un revulsivo como equipamiento".

"Todos los grupos se opusieron y se paralizó esa ubicación", advierte, apuntando al PP que "fue muy activo en Bermejales para plantear un conflicto en la zona y en varios barrios más donde se decía que podíamos buscar una parcela, buscando un perjuicio a los vecinos de Los Remedios y sin dar alternativas, pero la respuesta está ahora aquí y la vamos a ejecutar".

Recuerda que el traslado de la grúa a esta nueva ubicación, adelantada por Diario de Sevilla, conllevará el uso del espacio actual de Los Remedios, tal como se aprobó en la Junta Municipal de Distrito (JMD) de 2018, pasando a convertirse en aula bioclimática, que será incorporada al Parque de los Príncipes y ampliará así sus equipamientos y las actividades de formación medioambiental.

PONER LÍMITES A LAS CASAS DE APUESTAS Y SU PUBLICIDAD

En cuanto a las casas de apuestas, el Pleno ha abordado tanto una pregunta de Adelante Sevilla sobre el asunto como una propuesta de PSOE, que finalmente ha sido aprobada por unanimidad.

La moción recoge medidas como la modificación del PGOU para restringir a la implantación de salones de juego "por razones de interés general"; la restricción de publicidad de salones de juego y casas de apuestas on line en la vía pública y la red de transporte, así como el bloqueo del acceso a las webs de juego en línea desde las dependencias municipales.

También, aboga por ampliar los programas de prevención de drogodependencias del Ayuntamiento ante el aumento "alarmante" de casas de apuestas en el entorno de los centros escolares, a la par que urge a la Junta a poner en marcha una ley que evite el acceso de los menores a las casas de apuestas, aumentando las sanciones y los controles y que no las autorice a menos de 500 metros de un centro educativo, deportivo o de ocio para jóvenes, con una distancia no inferior a 250 metros entre distintas casas de apuestas.

También, pide a Junta una estrategia andaluza de prevención en escuelas y en ámbitos deportivos; mejorar las pasarelas de validación de las páginas on line para garantizar que las personas que juegan sean mayores de edad y que la RTVA no emita publicidad de juego on line, salones de juego o casas de apuestas. Al Estado se solicita una regulación de la publicidad del juego de azar y apuesta on line similar a la del tabaco y el alcohol e impulsar una Comisión Interministerial de Estudio y Control de las Buenas Prácticas.

MEDIDAS CONTRA LAS AGRESIONES A LAS MUJERES

El pleno ha aprobado una batería de medidas propuestas por Adelante en demanda de "soluciones reales ante las violencias machistas" y otra de Cs para estudiar el desarrollo de una aplicación digital de alerta para teléfonos móviles para su uso por mujeres en el caso de sentirse en una situación de agresión sexual, siendo de otro lado rechazada la propuesta de Vox para crear una "Oficina de Atención y Ayuda a la Mujer Embarazada".

La concejal de Adelante Eva Oliva ha defendido una propuesta con motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres y Niñas, avisando de que hasta el momento, los poderes no han logrado "soluciones reales ante las violencias machistas", cuyos autores "agreden, violan, matan, invisibilizan y discriminan" a las mujeres.

Por eso, ha reclamado una "educación feminista en el currículo escolar" y que la Ley contra la Violencia de Género vaya "más allá de la violencia de la pareja o expareja y no permita una interpretación de sesgo patriarcal ni se cuestione a ninguna víctima", lo que le ha llevado a avisar de los "ataques" que a su entender sufre el feminismo.

En ese sentido, y tras rechazar las enmiendas propuestas por el PP y Cs, Oliva ha desgranado los puntos de la moción, como reclamar a la Junta que publique la aplicación de los "cien millones de euros" anuales derivados del Pacto Estatal contra la Violencia de Género, "declarar Sevilla libre de violencia machista con dimensión real y cuantificable en los presupuestos" municipales, un protocolo municipal propio ante la violencia de género en el ámbito del Ayuntamiento hispalense, reforzar los recursos económicos y humanos para políticas de igualdad efectivas, que se evite la "discriminación" del deporte femenino en la entrega de premios o "inspecciones eficaces" en clubes de alterne sin licencia.

DECISIONES CONTRA LOS MANTEROS

El Pleno tam bién ha aprobado una moción del PP relativa a realizar un plan de control policial de las calles afectadas por la venta ambulante ilegal y un operativo para ofrecerle recursos sociales a los manteros, así como se ha dado luz verde a la propuesta de Adelante Sevilla que pide promover el comercio y local y analizar el impacto de las grandes superficie comerciales en las tiendas de barrio y en la movilidad.

En cuanto a la primera de esas propuestas, que ha contado con el apoyo de todas las formaciones, salvo por el voto en contra de Adelante, plantea un plan de la Policía Local, controles selectivos y dispositivos para disuadir de prácticas irregulares, así como cubrir plazas de agentes y una mayor limpieza en estas calles afectadas. Además, se requiere al Estado más control aduanero del Puerto de Sevilla y que el Área de Bienestar Social y Empleo de Sevilla realice un operativo para estas personas favoreciendo su integración social.

El concejal de Gobernación, Juan Carlos Cabrera (PSOE), ha aclarado que su sí a la propuesta responde a que muchas de estas medidas ya se están llevando a cabo, como el control, la apuesta por ampliar plazas de policía o ayudando la reorientación laboral de estas personas que venden en las calles de la ciudad, ya que "vienen con formación". "Así es como se terminará con el problema, que es social, no desde la Policía Local", sentencia.

Al respecto, el concejal del PP Jesús Gómez Palacios afirma que "no se puede consentir que las calles más emblemáticas estén tomadas por los vendedores ilegales" porque "da una pésima imagen" y los comerciantes, "que pagan sus impuestos, pierden en torno al 20 o 30 por ciento de sus ingresos". "Cuando vemos al senegalés o al subsahariano de turno vendiendo y se le compra por pena, no le hacemos un favor porque favorecemos la explotación de seres humanos y enriquecemos a los mafiosos", concluye.