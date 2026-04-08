Una avería eléctrica paraliza la conexión por tren entre Sevilla y Huelva y la línea C5 de Cercanías

La circulación ferroviariaentre Sevilla y Huelva y la línea C5 de Cercanías de Sevilla se ha visto interrumpida a primera hora de este lunes. El motivo ha sido una caída de tensión en la catenaria entre las localidades de Valencina de la Concepción/Santiponce (Sevilla) y Niebla (Huelva), según ha informado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).

La incidencia se detectó a las 5:35 de la madrugada, afectando a todo el tramo mencionado. Ha sido el propio ADIF quien ha comunicado la situación a través de sus redes sociales, manteniendo a los usuarios informados sobre la evolución del problema.

Restablecimiento parcial y plan alternativo

A las 8:05 de la mañana, ADIF ha conseguido restablecer la tensión en el trayecto comprendido entre Valencina/Santiponce y Benacazón. Sin embargo, el tramo entre Benacazón y Niebla continúa pendiente de resolución, por lo que la circulación sigue sin estar completamente normalizada.

Ante esta situación, Renfe ha activado un plan alternativo de transporte por carretera para garantizar la movilidad de los servicios afectados. Este plan se está llevando a cabo mediante rotaciones en la estación de Benacazón, desde donde se gestiona el trasbordo de los viajeros.

El personal de ADIF continúa trabajando en la zona para solventar la incidencia lo antes posible y poder restablecer el servicio ferroviario con total normalidad en el tramo que sigue afectado.