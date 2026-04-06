El avance del nuevo carril bus obliga a cortar por completo la calle Imagen de Sevilla

Se reanudan este lunes las obras del tranvibus con el corte total de la calle Imagen.

El Ayuntamiento de Sevilla ha comunicado el corte total de la calle Imagen a partir del próximo lunes 6 de abril. Esta medida se debe al avance de las obras del carril bus segregado destinado al nuevo bus de tránsito rápido (BTR), que conectará Santa Justa con la Plaza del Duque.

Reanudación tras la Semana Santa

Los trabajos, que se iniciaron el pasado 2 de febrero, se vieron interrumpidos temporalmente para permitir el paso de las procesiones de Semana Santa. Durante ese periodo, se instaló un cajón de obras tanto en la plaza de la Encarnación como en un tramo de la propia calle Imagen.

Alternativas para el transporte y accesos

En cuanto a la carga y descarga, el Consistorio ha informado que se mantendrán habilitados los espacios en la zona este de la Plaza Cristo de Burgos y en la calle Alcázares. Además, se recuperarán las zonas destinadas a esta función en las calles Campana, Martín Villa y Laraña.

Por su parte, la parada de taxi no sufrirá cambios y mantendrá su ubicación actual en la Plaza Cristo de Burgos, desde donde continuará prestando servicio a los usuarios.

El acceso a los garajes situados en la zona norte de la Plaza de la Encarnación se deberá realizar a través de las calles Santa Ángela de la Cruz y Alcázares o Misericordia. La salida desde estos aparcamientos será obligatoriamente por la calle Laraña.

Para los garajes de la zona sur de la plaza, el itinerario de acceso será por la Plaza Cristo de Burgos, continuando por Ortiz de Zúñiga y la calle Santillana. La salida se ha establecido por Santillana, Pérez Galdós, Boteros y Sales y Ferré, para finalmente regresar a la Plaza Cristo de Burgos.

Desvíos en las líneas de Tussam

Las líneas de Tussam que operan desde la Plaza Ponce de León continuarán prestando servicio hasta la Puerta Osario, manteniendo así la misma configuración que durante la Semana Santa.

De este modo, las líneas 10, 11, 12, 15 y 16 finalizarán su recorrido en María Auxiliadora. Por otro lado, la Línea 20 terminará en la calle Arroyo, las líneas 24 y 27 lo harán en la calle Recaredo, y la línea 32 tendrá su última parada en la calle Amador de los Ríos, en la esquina con Gonzalo Bilbao.