Audi estrena en Sevilla su "templo del motor": así es la nueva boutique de la marca

Con más de cuarenta años de trayectoria, el Grupo Avisa ha inaugurado en Sevilla su nueva boutique Audi, un espacio que rompe con la idea del concesionario tradicional. Aquí, cada detalle está pensado para que la visita sea una experiencia completa: atención personalizada, diseño cuidado y soluciones innovadoras para los clientes.

Este proyecto forma parte de un plan estratégico que contempla la creación de un complejo de más de 20.000 metros cuadrados dedicado a la automoción. Con estas instalaciones, Avisa refuerza su posición como actor clave del sector en Andalucía y prevé alcanzar en Sevilla una facturación de 110 millones de euros en 2025, respaldado por un equipo de 141 profesionales especializados.

Inversión y modernidad al servicio del cliente

La apertura de la boutique ha supuesto una inversión de seis millones de euros y responde a los estándares más avanzados de Audi. Entre sus instalaciones destacan áreas diferenciadas para vehículos nuevos y de ocasión, espacios exclusivos para la entrega personalizada y zonas de atención al cliente diseñadas para brindar una experiencia premium.

Audi estrena su nueva boutique en Sevilla

Más allá de lo estético, esta apuesta consolida a Sevilla como un punto de referencia en innovación dentro del sector del motor, captando a un público exigente que valora tecnología, diseño y servicios diferenciados.

Un taller que marca la diferencia

El taller de carrocería de la boutique, con más de 1.300 metros cuadrados y seis cabinas de pintura rápida, se coloca entre los más avanzados del sur de España. Esta infraestructura permite optimizar tiempos, mejorar los acabados y ofrecer un servicio eficiente y sostenible, posicionando a Avisa como un referente en la región.

Con esta apertura, Avisa no solo amplía su capacidad operativa, sino que refuerza su compromiso con la innovación y la excelencia. La nueva boutique Audi en Sevilla es un ejemplo de cómo tradición y modernidad pueden combinarse para ofrecer una experiencia de cliente única y de primer nivel.