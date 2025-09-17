Así será la espectacular portada de la Feria de Abril de 2026: una gran cúpula como protagonista

La nueva portada de la Feria de Abril de Sevilla ya ha sido presentada en el Ayuntamiento

El arquitecto italiano Davide Gambini, que ya diseñó la portada de 2024, ha sido el elegido para crear la de la próxima Feria de Abril. El delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, ha desvelado que la portada estará inspirada en el impresionante Pabellón de Portugal de la Exposición Iberoamericana de 1929, un edificio de estilo neobarroco situado en el Prado de San Sebastián.

El diseño, además de representar la icónica cúpula de 26 metros de este pabellón, incorporará un guiño muy especial: detalles de la azulejería del Cenador de Carlos V en el Real Alcázar. Este homenaje conmemora el V centenario de la boda del Emperador con Isabel de Portugal, un evento que unió a ambos países.

La portada, diseñada por Gambini, representa y está basada en el Pabellón de Portugal de la Exposición iberoamericana de 1929, diseñado por los hermanos Carlos y Guilherme Rebelo de Andrade, quienes proyectaron un edificio "de marcado carácter neobarroco e historicista inspirado en el estilo João V, recuperando elementos de la suntuosa arquitectura de ese reinado de la primera mitad del siglo XVIII", y que fue construido en su día con materiales portugueses y decorado por artistas lusos.

Alés ha destacado que "el mejor símbolo de la instalación permanente del Pabellón es hoy su cúpula de 26 metros, de gran movimiento y curvatura rematada por tejas vidriadas y que de manera irremediable es la protagonista y lo que más llama la atención de nuestra portada de la Feria" de 2026.

Esta no es la primera vez que Gambini se inspira en la historia de la Expo del 29 para sus diseños, lo que lo consolida como un gran conocedor del legado arquitectónico de la ciudad. Con esta nueva portada, Sevilla no solo se prepara para una de sus fiestas más emblemáticas, sino que refuerza sus lazos culturales con el país vecino, Portugal.