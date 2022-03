Así puedes conseguir que Google te muestre los “radares invisibles” de la DGT

La DGT ha ubicado los radares de videoláser en localizaciones extremadamente discretas y de difícil detección, de ahí que se les haya rebautizado con el sobrenombre de “invisibles” ya que estos radares suelen esconderse en coches camuflados, árboles, bajo puentes, etc.

Sin embargo, desde Social Drive, que Es la comunidad de conductores más grande de España donde se comparte información sobre el tráfico a tiempo real, han diseñado para Google Maps un mapa en el que se muestra la ubicación de todos estos radares, de forma que de un solo vistazo es posible conocer la situación de esos detectores de velocidad en todo el territorio nacional y con ello evitar multas.





Mediante la app My Maps que ofrece Google, SocialDrive ha registrado las ubicaciones más habituales de todos los videoláser y simplemente es preciso abrir el mapa y automáticamente se añadirán a tu mapa de España en Google Maps.

Cada icono que indica donde está el radar láser permite incluso ver donde se esconde con una fotografía porque están muy ocultos y es difícil verlos incluso sabiendo su ubicación.

Una vez que ya no lo necesitemos y ya no se quiera que esos iconos se muestren en el mapa, solo tenemos que pulsar sobre cualquier icono de veloláser, después pulsar en “ver leyenda del mapa” y finalmente picar en “cerrar”. De este sencillo modo habremos cerrado la guía creada con My Maps, aunque podremos volver a añadirla siempre que accedamos al mapa.

