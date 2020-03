La Archidiócesis de Sevilla recomienda no besar o tocar las imágenes en los besamanos y besapiés

Ante las dudas y la inquietud que causa la situación del coronavirus entre los miles de devotos sevillanos que estos días acuden a los actos de la Cuaresma , la Archidiocesis de Sevilla haciendose eco de las indicaciones de la Secretaría General de la Conferencia Episcopal, ha hecho públicas algunas recomendaciones a los fieles y también ha señalado algunas cautelas que deben adoptar los oficiantes de las ceremonias y sus ayudantes:

Por lo que respecta a los besapiés y besamanos se recomienda “que se realicen a través de la mirada a la imagen sagrada o a través de una inclinación de cabeza, evitando los besos y también el tacto de las sagradas imágenes”. Y en relación con el rito de la paz, no considera conveniente “ni estrechar las manos ni besar”. En su lugar , según la Archidiócesis se puede hacer un “gesto más sencillo como es una inclinación de cabeza”.

En definitiva el Arzobispado no aconseja la suspensión de estos actos de veneración pública, sino que deja al criterio de los fieles besar o no las imágenes, si bien recomienda que no se haga. Pero los besamanos y besapies ( un total de once desde este Viernes) se están desarrollando con normalidad y con mucha afluencia de fieles. La hermandad del Silencio por ejemplo , que celebra el besapiés a Jesús Nazareno, ha colgado un cartel que recoge la recomendación del Arzobispado y en la que "ruega" a los hermanos y devotos que procedan conforme a ella.

Asimismo las prevenciones se dirigen a las parroquias aconsejando retirar el agua bendita de las pilas situadas normalmente a la entrada de los templos , e igualmente se pide extremar la higiene a los “sacerdotes, diáconos y acólitos instituidos que antes y después de distribuir la Sagrada Comunión se laven las manos” , y finalmente se recomienda que la distribución de la Sagrada Comunión “se realice en la mano” preferiblemente .