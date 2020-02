Antonio del Castillo : “ Por Dios que la nueva investigación no cometa los mismos errores “

Hay cierta esperanza en la familia de Marta del Castillo después de que el Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla haya ordenado reabrir la investigación sobre lo que ocurrió aquel 30 de enero de 2009. Ahora, la familia de la joven sólo desea que “ no se cometan los errores policiales que nos han llevado a que 11 años después no se sepa donde está Marta “ .

Una nueva línea de investigación la que ahora se abre, que en principio se centra en el fraude que habrían cometido Miguel Carcaño y su Hermano para conseguir una hipoteca. En la nueva versión de Carcaño , su hermano le habría recriminado el que no estuviera haciendo frente a su parte, lo que podria destapar el fraude. Así se habría originado una pelea, en la que habría mediado Marta y en el transcurso de la cual, Francisco Javier Delgado, le habría golpeado con la culata de su arma . Ahora, el deseo de Antonio del Castillo, es que el grupo de homicidios que se ha hecho cargo de la investigación no cometa los mismos errores que nos han llevado a esta situación .“ Esperemos por Dios que no hay los mimos fallos, porque si esto se hubiera investigado antes.Yo creo que se habria avanzado bastante y el cuerpo de mi hija lo tendriamos ya “ se lamenta el padre de Marta

Sobre Francisco Javier Delgado, dice Antoio del Castillo, que "sin duda es la persona que mejor sabe donde está el cuerpo de Marta. Eso lo afirmo", pero demostrarlo, ha añadido, no es cuestión suya, sino de "los agentes policiales, a los que hay que dejar trabajar". Ahora sólo espera que de una vez por todas se sepa que ocurrió aquel enero de 2009.