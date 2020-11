Juan Espadas entra en cuarentena

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha anunciado este jueves que merced a los protocolos preventivos frente al coronavirus Covid-19, guardará cuarentena en su domicilio y trabajará desde allí hasta el jueves de la próxima semana al haber sido contacto estrecho de una persona que ha arrojado un resultado positivo en la prueba de Covid-19, aunque el primer edil ha dado negativo en PCR.

"He dado negativo en prueba Covid-19 por contacto estrecho el domingo, del que tuve conocimiento anoche. Siguiendo protocolo sanitario mantendré confinamiento hasta el jueves trabajando desde casa", ha informado el alcalde hispalense mediante su perfil oficial en la red social Twitter.

"Para que logremos vencer a la pandemia y a esta grave crisis sanitaria es muy importante que todos sigamos las indicaciones sanitarias y guardemos las medidas de prevención. Cuidémonos", agrega Espadas.

LA PANDEMIA AVANZA IMPARABLE

Las cosas no solo no mejoran sino que empeoran por momentos en Sevilla . En las últimas 24 horas se han registrado 1021 contagios que quiebran la linea descendente que se venia produciendo en los últimos días y que hubiera podido significar que estaban surtiendo efecto el confinamiento perimetral y el toque de queda, pero no es así . Además 28 nuevos pacientes han tenido que ser ingresados en los hospitales y 10 pasaron a UCI , con lo que se está a punto de alcanzar la barrera de los 900 hospitalizados (exactamente 897) y en cuidados intensivos se contabilizan ya 114 enfermos .