Más de 28.000 bombillas se encenderán esta 'Noche del Pescaíto' en la portada para dar comienzo a la Feria

SEVILLA, 19 (EUROPA PRESS)

La Feria de Abril de Sevilla arranca laa medianoche de este 'lunes del pescaíto' con el alumbrado de las 28.000 bombillas leds de la portada, que este año está basada en el Consulado de Portugal y en el cenador de Carlos V del Alcázar para conmemorar la boda del monarca con Isabel de Portugal hace justo 500 años en la ciudad.

La estructura que da la bienvenida a sevillanos y visitantes estos días en el albero de Los Remedios consta de unos 30.537 metros de tubos y 3.777 metros cuadrados de panelado. En cuanto a dimensiones tiene 40 metros ancho, 40 de alto y 5,70 de profundidad. Con más de 6.000 piezas de carpintería.

La portada también tiene guiños a distintas efemérides relacionadas, de un modo u otro, con la ciudad, tales como el 50 aniversario de Tussam, el medio siglo de vida de Cantores de Hispalis y el centenario del nacimiento de Cayetana de Alba.

Antes, a las 22,00 horas de este lunes, tendrá lugar el habitual espectáculo musical junto a la portada; este año a cargo del grupo Raya Real, una de las novedades de la presente edición, como lo será el hecho de que el tranvibús --la línea TB1 que conecta Torreblanca con Sevilla Este y Nervión-- prolongará su recorrido hasta la Feria, estableciendo su terminal en la contraportada. Su oferta será de entre 14 y 16 vehículos con frecuencias de paso de entre 6 y 8 minutos. Para toda la semana está previsto que la línea efectúe 1.200 expediciones con 144.000 plazas ofertadas por sentido.

Metro de Sevilla funcionará de manera ininterrumpida durante toda la Feria, hasta la finalización del servicio del domingo 26 de abril, con los fuegos artificiales. El suburbano hispalense circulará con trenes en doble composición durante todo el dispositivo especial, incrementando así la oferta del servicio en un 127% frente a una semana ordinaria.

Desde las 6,30 del lunes hasta las dos de la madrugada del domingo 26 al lunes 27 de abril, cuando el espectáculo pirotécnico clausura la Feria, el suburbano mantendrá un servicio ininterrumpido de 164 horas, siendo el mayor dispositivo oficial en el conjunto del año.

Durante los servicios especiales, la frecuencia de paso de los trenes por estaciones oscilará en función de las franjas horarias, con intervalos de paso de entre 6 y 7 minutos por estación en las de mayor demanda y concentración de usuarios, hasta frecuencias de entre 10 y 13 minutos, en las de menor afluencia.

El dispositivo de la empresa pública de autobuses contará con 1,7 millones de plazas por sentido en sus servicios directos a la Feria, con lo que se incrementa en más de un 45% respecto de una semana normal. En este sentido, se han planificado más de 38.960 horas de servicio, un 3% más que el año pasado.

La línea especial Lanzadera Prado-Feria ha fijado una oferta de 15.080 expediciones y 1.658.800 plazas por sentido. Además, las líneas C1, C2, 5, 6 y 41 modificarán sus recorridos por Los Remedios para prestar servicio al recinto ferial, estableciendo una parada en la Avenida presidente Adolfo Suárez. Además, todas estas líneas, tendrán horario de funcionamiento ininterrumpido.

DISPOSITIVO SANITARIO

El Ayuntamiento activará durante la Feria un dispositivo sanitario específico con base en la avenida de Alfredo Krauss, junto al Parque de los Príncipes, para dar cobertura asistencial durante toda la semana festiva. El operativo estará conformado por más de 130 profesionales de los distintos servicios sanitarios y asistenciales, distribuidos en turnos, con atención permanente las 24 horas del día.

El despliegue dispondrá de 23 ambulancias en el conjunto del operativo. Además del dispositivo sanitario central, se mantendrá un puesto asistencial avanzado en la calle Juan Belmonte, 103-105, para facilitar una atención más rápida dentro del recinto ferial en los momentos de mayor afluencia.

Junto a este recurso, en el recinto trabajarán de manera permanente cuatro equipos sanitarios, cada uno de ellos con ambulancia, para reforzar la capacidad de intervención inmediata. Como novedad este año, el dispositivo incorporará además un servicio de atención a la lactancia materna que estará ubicado en la caseta de Niños Perdidos, con el objetivo de ofrecer un recurso específico de apoyo a las familias dentro del recinto.

La Feria de Abril de 2026 contará también con un amplio despliegue de desfibriladores para reforzar la respuesta inmediata ante posibles paradas cardiorrespiratorias. En total, habrá 30 desfibriladores repartidos entre la Caseta Municipal, las casetas públicas y los módulos de la Policía Local y de Bomberos mediante un convenio de colaboración con la empresa Almas Industries. A este dispositivo fijo se suman más de 40 desfibriladores distribuidos en las unidades a pie y en los vehículos de Protección Civil, así como 140 más en los vehículos de la Policía Local.

OPERATIVO ESPECIAL DE SEGURIDAD

En cuanto a la seguridad, más de 1.000 policías locales estarán operativos durante la semana. El dispositivo contará este año con la participación del Grupo de Acción y Reacción (GAR) de la Policía Local. Además volverá a incluir a los Agentes Tutores, una unidad específica compuesta por 30 agentes para realizar campañas de concienciación entre menores.

Este año, se suman tres nuevas cámaras de videovigilancia, con lo que se llega hasta los 33 dispositivos, que contarán con Inteligencia Artificial para medir número de personas que transitan por la portada y contraportada, el recinto de la calle del infierno y otras zonas próximas.

En cuanto a Lipasam, 591 trabajadores prestarán servicio junto con 117 vehículos. Este año se volverán a habilitar puntos de contenedores en el entorno del recinto para el depósito de residuos durante todo el día.

Por otra parte, se van a llevar a cabo campañas informativas en todas las casetas del Real, con la entrega de 120.000 bolsas amarillas y de 1.200 papeleras para el depósito de envases ligeros. Las bolsas se repartirán diariamente. También se realizará la recogida diferenciada de envases de vidrio.

En cuanto a la ocupación hotelera esta semana, los establecimientos del sector están, en estos momentos, al 83 por ciento, según se desprende del sondeo realizado por la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia (AHS) entre sus asociados.

También como novedad, el Ayuntamiento, junto a Endesa, ha modernizado toda la instalación eléctrica del Real. Asimismo se ha procedido al desmantelamiento de cuatro estructuras metálicas y la línea aérea de alta tensión, unos 5.250 metros de cableado, que cruzaba por la zona de la Calle del Infierno.