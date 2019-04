La preocupación no estaba sólo en las nubes

La jornada cofrade comenzó con la incertidumbre de haber amanecido el cielo entoldado y con unas predicciones meteorológicas que anunciaban lluvias sobre la ciudad en un momento en el que hacía peligrar el desarrollo de todo el día, pero esto pasó a un segundo plano después de que el Ministerio del Interior divulgara a primeras horas de la tarde la detención de un joven yihadista en Marrueco que tenía la decidida intención de atentar gravemente aprovechando las multitudes que se concentran durante la Semana Santa en Sevilla y más concretamente durante esta jornada del Miércoles.

No obstante las primeras cofradías, la Sed y San Bernardo echaron a caminar a sus cortejos en dirección a la Catedral, bajo un cielo gris que no obstante no amenazara abiertamente lluvia. Cuando ya eras tres las cofradías que se acercaban al inicio de la carrera oficial, la tarde se hizo aún más desapacible y el viento aumentó de intensidad.

La Hermandad del Carmen Doloroso entró con siete minutos de adelanto por el palquillo de toma de hora del Consejo de Cofradías en la Campana. La banda que acompañaba al paso de esta Corporación interpretó “Virgen de los Ángeles” en homenaje a la Dolorosa de la Hermandad de los Negritos que será coronada canónicamente el próximo mes de mayo. A su hora prevista la cofradía de la Sed pidió la venia para dirigirse a la Catedral, El Carmen de Omnium Santorum se quedó, pese a que no llovía, dentro de la Catedral. La Sed sin embargo tras hacer su estación de penitencia, siguió su recorrido y por lo tanto fue la primera en llegar a la plaza Virgen de los Reyes, no obstante acortó su recorrido de vuelta a su barrio para recogerse más de dos horas antes .

La salida de cofradía del Baratillo fue presenciada por el que fuera presidente del gobierno de España, José María Aznar, junto a su esposa, Ana Botella desde un balcón en la calle Adriano. Esta Corporación retrasó en 20 minutos su salida, desde su capilla situada junto a la plaza de toros de la Maestranza.

A las ocho y cuarto de la tarde comenzó a caer una leve lluvia, que hizo abrir paraguas entre el público, pero que no hizo que las cofradías aceleraran su marcha. No obstante la cofradía de San Bernardo modificó su itinerario de vuelta para entrar lo antes posible a su templo, mientras que la cofradía del Carmen Doloroso permanecía guarecida dentro de la catedral.

En torno a esa misma hora la Hermandad del Cristo de Burgos anunciaba que no saldría este año por la amenaza de lluvia, y una hora después, a las nueve y cuarto de la noche, la Hermandad del Prendimiento también decidía suspender su salida.

La cofradías de las Siete Palabras decidió salir, si bien al llegar su primer paso el del Nazareno de la Divina Misericordia a la plaza de la Campana, a pesar de que la lluvia no era intensa, la junta de gobierno tomó la determinación de ordenar al cortejo darse la vuelta y retornar a la iglesia de San Vicente, donde se recogió pocos minutos después.

La jornada se cerró con la Hermandad del Carmen y el Baratillo refugiadas en la Catedral.

La Lanzada se refugió en la iglesia del Salvador y la del Buen Fin lo hizo en la de la Anunciación. Ambas esperaron unos minutos para volver a sus respectivos templos.