No fue posible una Semana Santa 2019 completa

Hasta trece cofradías tuvieron que suspender su salida procesional y su estación de penitencia en la catedral por las inclemencias del tiempo. A pesar de que las tres primeras jornadas, Domingo de Ramos, Lunes Santo y Martes Santo la nota dominante fue el buen tiempo, e incluso las altas temperaturas, que permitió disfrutar de todas las cofradías que procesionaron por Sevilla lucidamente, para satisfacción de propios y extraños, la sorpresa llegó el Miércoles Santo, al aparecer una lluvia que, pese a que fue muy débil, propició que dos hermandades, como son las del Cristo de Burgos y la de los Panaderos no pudieran salir y que, unas retornaran a sus templos rápidamente y otras buscaran refugio en diversos templos. No obstante las que se refugiaron pudieron reanudar, cuando la lluvia cesó, su vuelta hacia su sede canónica. No obstante la noticia que más marcó la jornada y, podemos decir que, a partir de ahí el resto de la Semana Santa fue la divulgación realizada por parte del Ministerio del Interior del arresto de un joven jihadista que tenía la decidida intención de inmolarse en medio de la multitud que presencia la Semana Santa, lo cual, afortunadamente se evitó.

Pero lo peor de esa Semana Santa del 2.109 estaba por llegar, porque un vendaval de lluvia y fuerte granizo azotó la capital sevillana durante la tarde del Jueves Santo, que hizo totalmente imposible que salieran las primeras cofradías de la jornada, si bien, la mejoría del tiempo permitió que tres Hermandades del Jueves Santo sí hicieran estación de penitencia en la Catedral. Afortunadamente la Madrugá del Viernes Santo se pudo vivir con las grandes devociones de la ciudad en la calle, con una enorme multitud en las calles y con ausencia de todo tipo de incidencias.

El Viernes Santo no tuvo tanta suerte y ninguna de sus cofradías salieron a la calle. No obstante se puedo poner un buen broche final a la Semana Santa en la jornada del Sábado Santo ya que las cinco cofradías de ese día sí pudieron salir y llegar a la Catedral.

La narración de la Redención del Género Humano a través de la Pasión y Muerte de Jesucristo, que la ciudad de Sevilla hace a través de sus cofradías, se cerró con la procesión del Resucitado ya en la mañana del Domingo primero de Pascua.