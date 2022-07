Medio centenar de personas desalojadas por el fuego de El Ronquillo (Sevilla)

Unas cincuenta personas han sido desalojadas de las urbanizaciones ubicadas en las inmediaciones de incendio declarado esta tarde en el término municipal de El Ronquillo (Sevilla).



En declaraciones a los medios en la zona, la delegada en funciones del Gobierno de la Junta en Sevilla, ha explicado que los desalojados son de dos zonas de población dispersa, Los Lagos de Serrano y Sierra Clara, y que aunque no se han efectuado realojos al tratarse en su mayoría de segundas residencias, se cuenta con un espacio habilitado en El Ronquillo por si fuera necesario para atender a los evacuados.



Ha agradecido el trabajo de los medios desplazados al lugar del incendio, Infoca, 112 y medios de seguridad, ya que "es un momento duro de trabajo y están dando lo mejor de sí mismos" en un incendio en cuya extinción trabajan más de 80 medios terrestres y unos 80 aéreos entre aviones y helicópteros.



El Ayuntamiento de El Ronquillo ha habilitado el polideportivo de la localidad para acoger y atender a las personas evacuadas que lo requieran; en este recinto también se encuentra un equipo médico del Centro de Emergencias Sanitarias 061 para la atención de posibles solicitudes de atención sanitaria; aunque por lo momento no ha sido necesario.



El director del Centro Operativo provincial del Infoca, Salvador Benítez Moscoso, ha explicado que "el incendio ha sido un poco sorpresivo, ya que ha corrido, pero se han destinado muchos medios con prontitud y se ha hecho un despliegue considerable en medios aéreos y terrestres".



Ha señalado que aún no se puede avanzar ningún dato del estado del fuego porque siguen trabajando y "el perímetro ha crecido", ha precisado que dicho perímetro es muy grande, rodeado de material combustible y las condiciones meteorológicas no han cambiado, con altas temperaturas y estrés hídrico, y ha añadido que los trabajos se prolongarán por la noche.



Por su parte, el propietario de la finca Los Fresales, afectada por el siniestro, Jesús Olivero, ha lamentado que se haya quemado la finca y que unas 50 hectáreas están completamente calcinadas, con arbolado de encinas centenarias y de alcornoques, además de animales de caza, y ha criticado que "esta finca se ha quemado porque las fincas colindantes no tiene las medidas preventivas ejecutadas".



"Yo llevo dos años denunciándolo porque en años anteriores hubo un incendio y las autoridades tenían que haber tomado medidas preventivas", ha manifestado el propietario, que ha lamentado que en veinte minutos su finca se había quemado y ha destacado "estar indignado".



El siniestro mantiene activado el nivel 1 del Plan de Emergencias ante Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma (Plan Infoca), se ha cortado la carretera que une El Ronquillo con Los Lagos del Serrano, la SE-186 y por el momento no ha provocado daños personales.



Están activados un total de 19 medios: dos helicópteros semipesados, dos superpuma, cuatro Kamov, siete aviones de carga en tierra, un avión de coordinación, un helicóptero de mando y dos FOCA del Ministerio de Transición Ecológica.



Por tierra actúan más de 140 efectivos por tierra, entre ellos un agente de medio ambiente, cuatro técnicos de operaciones, uno de extinción y 82 bomberos forestales, cuatro autobombas y una maquinaria pesada.



Los alcaldes de los municipios sevillanos de El Ronquillo, Guillena y Castilblanco de los Arroyos han activado los Planes de Emergencia Municipales (PEM) de sus poblaciones y la dirección del operativo los mantiene al tanto de las actuaciones desde el primer momento.