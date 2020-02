Dimite la presidenta de VOX en Sevilla por "diferencias con la dirección nacional del partido"

La presidenta de Vox en Sevilla, María José Piñero, médico de profesión, ha presentado su dimisión por diferencias con la dirección nacional del partido y por considerar que frente a la dirección del partido en Sevilla ha existido durante el último año una dirección paralela.

Según ha señalado un responsable de comunicación del partido, Piñero ha enviado a la dirección una carta explicando los motivos de su renuncia.

"Hace ya más de un año se ha creado en Vox Sevilla una estructura paralela al margen de la voluntad democrática de los afiliados, protagonizada por determinados personalismos y apoyada por Vox España, al margen del ordenamiento estatutario, que ha desplazado al Comité Ejecutivo Provincial y, cómo no, a mi presidencia y a todo el que no se alinee a la misma", señala Piñero en su carta de dimisión.

Piñero llega a afirmar en su carta que la dirección nacional del partido ha preferido perjudicar a esta formación política "con tal de desplazar y retirar a cualquier persona que pudiese destacar por trabajadora, inteligente, preparada y capaz que fuese"

Con esta dimisión ya son seis de las ocho provincias andaluzas - menos Córdoba y Málaga- en las que han dimitido los presidentes provinciales.

VOX REACCIONA A LA DIMISIÓN DE PIÑERO

El portavoz parlamentario de Vox en Andalucía, Alejandro Hernández, ha señalado que "cuando un partido crece" son habituales las dimisiones en cargos orgánicos, como ha sido el de la presidenta provincial de Vox Sevilla, María José Piñero, pero ha insistido en que "no incide ni en el grupo parlamentario ni en el partido". Preguntado al respecto en rueda de prensa, Hernández ha circunscrito esta dimisión a "una cuestión interna de la provincia de Sevilla" y, por tanto, serán "ellos los que tendrán que solventarla en colaboración con la dirección nacional". "No es nada que no ocurra en todos los partidos. Nada inusual", ha subrayado. No obstante, ha reconocido que, en el caso de Vox, al no tener estructuras territoriales, "los asuntos menores parece que tienen una mayor significación".