Décima Memoria de Sostenibilidad del Grupo MAS que entrega el III Premio de Iniciativa Sostenible

El Grupo Mas facturó en 2023, 610 millones de euros, alcanzó los 188 establecimientos y los 4.000 trabajadores en su plantilla. Con esta premisa, han celebrado un acto presidido por Sergio Arjona Jiménez, viceconsejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía, y Vicente Martín González, presidente de Grupo MAS. Ha contado también con la presencia de representantes de la Junta de Andalucía, de instituciones empresariales de la ciudad de Sevilla, proveedores de Grupo MAS así como fundaciones y asociaciones como la AECC, Fundación Juan Ramón Guillén o Banco de Alimentos.

Esta Memoria, elaborada según estándares GRI y que refleja el compromiso de Grupo MAS con el cumplimiento de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS), supone un resumen de toda la actividad de Grupo MAS a lo largo de toda la cadena de valor en 2023, año en el que la compañía ha celebrado su 50 Aniversario junto con sus principales grupos de interés: clientes, proveedores, trabajadores y con la sociedad en general.

Un año que, en palabras del presidente de Grupo MAS, Vicente Martín, ha sido irrepetible e inolvidable. “Estoy orgulloso de haber podido vivir nuestros 50 años como empresa, pero sobre todo lo estoy de nuestros orígenes. Desde aquí, quiero rendir homenaje a esos orígenes, a los valores familiares y empresariales de trabajo, esfuerzo, unidad, compromiso y humildad, a mi hermano Jerónimo y a mis padres que ya no están, a mis hermanos y socios Julio y Justo, y a la segunda generación ya incorporada a nuestro equipo directivo” Durante su intervención, Martín puso en valor las armas con las que cuenta Grupo MAS para afrontar el futuro; “tenemos un gran equipo de profesionales, un proceso de sucesión ordenado, y sobre todo este 2023 hemos culminado dos proyectos estratégicos que afianzan el compromiso de nuestro grupo con un modelo de negocio sostenible: nuestro nuevo Centro Logístico en Guillena y el Centro de Actividades de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Sevilla, el único en Andalucía, y que gestiona Fundación MAS”.

Por su parte, el viceconsejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Sergio Arjona, ha destacado la importancia del tejido empresarial en la lucha contra el cambio climático, así como la importancia de la colaboración público-privada en esta materia, anunciando un nuevo paquete de medidas, entre ellas la simplificación de trámites administrativo para la mejora de la sostenibilidad que facilite a las empresas impulsar proyectos en materia de sostenibilidad y atraiga inversiones a Andalucía.

Grupo MAS y la Responsabilidad Social Corporativa

Con esta décima memoria, Grupo MAS continúa reforzando su compromiso con la Responsabilidad Social Corporativa, en un año en el que ha firmado su adhesión al Pacto Mundial de Naciones Unidas.

La compañía andaluza apuesta por un modelo de negocio sostenible basado en la reinversión del 100% de sus beneficios, con especial foco en la generación de empleo y riqueza en las más de 80 localidades y 9 provincias de Andalucía y Extremadura en las que están presentes mediante la apertura de tiendas, la creación de nuevos puestos de trabajo y la atención a las necesidades de los colectivos en situación de necesidad.

En 2023, la compañía generó más de 300 empleos locales, alcanzando la cifra de 4.000 trabajadores en su equipo, con más 94% de carácter indefinido, un 56% de mujeres en plantilla y cerca del 100% con residencia en su lugar de empleo para facilitar la conciliación. Un año en el que la compañía ha celebrado su 50 Aniversario con sus principales grupos de interés, con sus clientes, con sus proveedores y, sobre todo, con todos sus trabajadores, a quienes además Grupo MAS ha reconocido su esfuerzo y trabajo con un reparto de 3,7 millones de euros de incentivo y una subida salarial del 8% a principios de 2023.

La compañía andaluza continúa reforzando su compromiso con la formación y la mejora de la empleabilidad en Andalucía y Extremadura, a través de un plan de formación interno con más un total de 31.656 horas, para el desarrollo del talento de sus equipos, y de programas de becas como los Cursos con Compromiso de Contratación, en colaboración con la Junta de Andalucía y el SEPE, o la Formación Profesional Dual, junto con la Fundación Bertelsmann; además de los programas propios impulsados por Fundación MAS, como el Programa Impulso Talento Joven o las Becas de Inglés. En sus 14 años de vida, Fundación MAS ha concedido más de 1.250 becas a jóvenes de Andalucía y Extremadura.

Asimismo, la Fundación ha centrado también sus esfuerzos en la ayuda a los colectivos en más desfavorecidos, impulsando campañas de obra social como ‘100.000 kilos de ilusión’, con la que ayudan a más de 7.000 familias andaluzas y extremeñas, y acciones llevadas a cabo en colaboración con más de 160 entidades sociales como Andex, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), SOS Ángel de la Guardia, la Asociación RedMadre de Sevilla o la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, entre otras.

Como empresa de alimentación, Grupo MAS mantiene el compromiso de velar por una alimentación sana y equilibrada y promocionar hábitos de vida saludable. Por ello, en 2023, la compañía ha continuado ampliando su surtido de más de 12.000 referencias, con el producto de cercanía como pilar fundamental, con 196 proveedores locales, e incorporando 1.826 nuevos productos y contando con más de 500 referencias adaptadas a todas las necesidades de sus clientes: BIO, sin gluten, sin lactosa, etc. Además, con motivo de su 50 Aniversario, Grupo MAS lanzó en 2023 la actividad promocional más importante de su historia, entregando más de 750 regalos y 2.500 cheques, alcanzando un valor total de 750.000 euros, para facilitar el ahorro a todas las familias.

El compromiso con el medio ambiente y con un modelo energético más eficiente y sostenible, basado en la economía circular, ha sido otro de los pilares de Grupo MAS en 2023, especialmente a raíz de la inauguración de su nuevo centro logístico en Guillena (Sevilla) que ha permitido a la compañía duplicar su capacidad logística con 46.000 m2 y movilizar 50 millones de cajas al año, postulándose como uno de los centros más modernos y sostenibles de Andalucía y Extremadura. Además, Grupo MAS ha continuado apostando por el uso de energía limpia con la implantación de 30 nuevas plantas fotovoltaicas hasta contar con un total de 55 instalaciones en sus establecimientos y en sus centros logísticos, minimizando su impacto medioambiental, y por la lucha contra el desperdicio alimentario junto a Too Good To Go, salvando un total de 35.757 packs de comida en el último año.

Grupo MAS afronta los desafíos del futuro con el foco en la generación de más de 400 nuevos empleos y la apertura de 10 nuevos establecimientos, la reforma de otros 10 en 2024 además de la apuesta por un modelo de negocio más eficiente y sostenible.

III Premio Iniciativa Sostenible

La compañía ha hecho entrega además del III Premio Iniciativa Sostenible, que reconoce aquellas iniciativas en sostenibilidad con impacto local impulsadas por sus proveedores. Azucarera, en la categoría global, por su iniciativa ‘Creando valor con nuestros remolacheros en Andalucía’ y Deoleo, en la categoría local, por su iniciativa ‘Trazabilidad y producción sostenible Maestros de Hojiblanca’ han sido las entidades premiadas.