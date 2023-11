El lugar de Andalucía donde se guardan los secretos en la Navidad: "Millones de luces"

El efecto es siempre el mismo. No importa que veas entrar a dos personas, a veinte o a cien. A todas se les escapa un "oh" cuando entran en la fábrica de Ximenez Group.(Y no, nosotros tampoco nos libramos de ese efecto hipnótico que tiene este lugar. Por algo lo llaman la Fábrica de la Navidad.

Cuando falta apenas un mes para la Nochebuena, entramos en la sala de exposiciones de la fábrica de Puente Genil de Ximenez Group. Allí vemos a tamaño real decoraciones imponentes que veremos en las calles andaluzas.

Y muchas de ellas salen de España, como una lámpara que mide siete metros de alto perfectamente iluminada en dorado y blanco y es posible ver en Frankfurt. O esos renos que iluminarán la Navidad de California y Texas.

Miles de luces decoran ya las calles y plazas de Andalucía. Azules, rojas, blancas. Guirnaldas de colores, renos, ángeles y altas torres. La postal atrae cada año a miles de turistas a Andalucía que quieren ver alumbrados navideños como el de Málaga o Puente Genil (Córdoba).

Lo que muchos no saben es que esa decoración navideña se fabrica precisamente en este municipio cordobés. Y que la empresa que pone luz a la Navidad es Ximenez Group. Entramos allí para descubrir todos los secretos de alumbrados como el de la ciudad de Málaga o Puente Genil.

Málaga: Expectación en la calle Larios

En Málaga, el alumbrado se enciende el 1 de diciembre a las 19:00 horas. El ayuntamiento pretende convertirse en uno de los destinos favoritos en Navidad.

Y desde luego los ángeles que vemos en la calle Larios o en las inmediaciones de la catedral, son uno de los grandes atractivos de la ciudad en estas fiestas.

El centro histórico contará con más de dos millones de puntos de luz led que se repartirán en 500 calles, plazas y glorietas, además de zonas emblemáticas de la ciudad.

Ximenez Group es la encargada del encendido de Navidad en Málaga

En Navidad se concentran diariamente en la calle Larios más de 82.000 personas y el impacto económico en la ciudad al término de las fiestas supera los 200 millones de euros. La ciudad recibe en Navidad más de un millón de visitantes y turistas atraídos por la iluminación de Ximenez Group

Puente Genil: El escaparate de la Navidad

Un equipo de creativos se estruja la cabeza a diario para sorprendernos con nuevas iluminaciones. Y ese equipo sabe que la iluminación de Puente Genil, el municipio cordobés donde viven unos 30.000 vecinos y donde está instalada la fábrica, debe ser sencillamente espectacular.

La expectación en Puente Genil es enorme cada año

El municipio cuenta este año con más de setenta calles iluminadas con 270 arcos y un millón de puntos de luz. Y es que Puente Genil es el escaparate de los últimos trabajos que lleva a cabo esta empresa cada año.

Aquí se cuelgan por primera vez las luces que más tarde viajarán por todo el mundo para decorar Nueva York, Los Ángeles,Moscú, Bruselas. Y así hasta 45 países de los cinco continentes.

La iluminación de Puente Genil traspasa fronteras y llega a los cinco continentes

No es casualidad que Puente Genil sea la elegida. Porque todo nació en este municipio cordobés hace setenta y cinco años. Su fundador fue Francisco Jiménez. Tenía una tienda de electrodomésticos y un año, al llegar estas fechas, decidió crear para su tienda una estrella que colocó en el escaparate para atraer a los clientes. Tanto gustó aquella estrella, que al año siguiente el ayuntamiento de su pueblo le pidió que decorara la calle principal.

Vigo: ¿El abeto navideño más grande?

Hay quienes aseguran que en Vigo está el árbol de Navidad más grande de toda España. Tamaños aparte, o que está claro es que la ciudad gallega luce uno de los decorados más espectaculares.

Las luces de Navidad de Vigo se encendían el viernes 24 de noviembre. Como ya es tradición, el multitudinario acto fue en la céntrica Porta do Sol, a los pies del árbol gigante de Navidad de Vigo, que mide 44 metros. El árbol está coronado por una estrella gigante de 19 metros, mucho más grande que en años anteriores, cuando medía solo dos metros.

Turistas de toda España acuden a Vigo para disfrutar del alumbrado navideño

En Vigo, como en muchas otras ciudades, la decoración está hecha con EcogreenLux, un material sostenible y respetuoso con el medio ambiente que consigue reducir un 60 por ciento el consumo energético y un 93% la contaminación lumínica, además de conseguir decorar las 24 horas del día sin ningún gasto de electricidad.

Alguien me contó una vez que la historia de Ximenez Group es como un cuento de Navidad. Esos cuentos donde se cumplen los sueños. ¿Quién sabe? Tal vez Francisco Jiménez soñó cuando fabricaba su primera estrella con todo esto. Eso forma parte de los sueños. Como estas iluminaciones navideñas que decoran medio mundo en estas fechas.

