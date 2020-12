La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla celebra el domingo su 4º concierto del ciclo de música de cámara

El próximo domingo 13 de diciembre a las 12 horas tendrá lugar el cuarto concierto Beethoven y la Harmoniemusik en la Sala Silvio del Espacio Turina.

Este programa que homenajea al genio de Bonn en el 250 aniversario de su nacimiento, cuenta con obras para octeto de viento, lo que en la época del compositor se denominaba “Harmoniemusik”. Se compone de tres obras muy representativas: el Octeto op. 103 Ludwig Van Beethoven, el Octeto op. 57 del compositor Franz Krommer, coetáneo al compositor alemán, y la Obertura Fidelio de Beethoven, arreglada en 1815 por Wenzel Sedlak para esta formación con el consentimiento del propio Beethoven.

Este ciclo que se inauguró el pasado mes de octubre y que se prolongará hasta el próximo mes de junio, es una de las citas con más trayectoria de la Orquesta. Está compuesto por diez conciertos, cuatro de ellos dentro de este año, siendo el del próximo domingo el último de 2020. Todos están dedicados a la figura del compositor alemán, ampliando así la oferta cultural de la ROSS para la temporada de conciertos 2020-2021.

El concierto de este domingo 13 de diciembre será interpretado por los profesores de la ROSS, José Manuel González Monteagudo y Sarah Roper (oboes), Miguel Domínguez Infante y Piotr Szymyslik (clarinetes), Javier Aragó Muñoz y Álvaro Prieto Pérez (Fagotes), Antonio Lasheras Torres y Ángel Lasheras Torres (Trompas).

José Manuel González Monteagudo: Valencia, 1976. Empezó sus estudios musicales como muchos músicos de su generación, en la banda de su pueblo. A su primer profesor de oboe que fue como un hermano mayor, Fermín Clemente, le debe la decisión de dedicarse a la música. Fue Primer Premio Juventudes Musicales de España (1997) y Primer Premio ARD Munich (2001) con el Miró Ensemble. Estudió en la Royal Academy of Music de Londres con Celia Nicklin y en la Musikhochschule de Stuttgart con Ingo Goritzki. Fue miembro de la JONDE, EUYO y Gustav Mahler Jugendorchester. Actualmente es Solista de Oboe de la ROSS desde 2001.

Sarah Roper: Nace en Nueva Zelanda y de nacionalidad británica. Desde 1996 es Solista de Oboe en la ROSS. Estudia en la Royal Academy of Music (premio Robert Rendell), la Universidad de Londres y en la Staatliche Hochschule für Musik, Karlsruhe, postgraduada con distinción de honor. En 1995-1996 forma parte de la Orquesta Ciudad de Granada y de 2008-2009 de la Auckland Philharmonia Orchestra, Nueva Zelanda. Realiza el CD con el Cuarteto Emispherio, Quartets for Oboe and Strings y grabaciones digitales con el sello londinense Oboe Classics. Es profesora titular de la Fundación MpMusic, artista de Howarth of London y Associate de la Royal Academy of Music.

Miguel Domínguez Infante: Málaga 1070. Tras sus primeros años de formación en la Banda Juvenil de Música de Miraflores y Gibraljaire y en el Conservatorio Superior de Málaga, consigue en 1990 una plaza de clarinete solista en la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla durante su creación. A primeros de enero, cumple 30 años en la ROSS, una etapa cargada de experiencia orquestal, con diversas actuaciones como solista con la propia orquesta, con grupos de cámara y explorando otros estilos. Como docente ha desarrollado su actividad principalmente en la OJA y en la Fundación Barenboim-Said.

Piotr Szymyslik: Nace en Katowice, Polonia. Obtiene con la máxima calificación el Título Superior en la Academia de Música de su ciudad y el Artist Diploma en el Instituto de Música de Cleveland, Estados Unidos, estudiando con Franklin Cohen, solista de la Cleveland Orchestra. Durante su carrera, ha trabajado como solista de clarinete con la Orquesta Nacional de la Radio Polaca, Sinfonía Varsovia y la Filarmónica de Cámara de Polonia, realizando numerosas giras por Europa, Estados Unidos y Oriente. Ha trabajado con grandes maestros como Leonard Bernstein, Olivier Messiaen, Sir Charles Groves, entre otros. Desde 1993, es clarinete solista de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla.

Javier Aragó Muñoz: Nace en Cullera(Valencia), cursa estudios de Fagot en el Conservatorio Superior de Música de Valencia. Es Fagot solista de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla desde su fundación. Desde 1992 hasta 1996 formó parte de la Joven Orquesta de la Comunidad Europea.Ha sido invitado en varias orquestas como Royal Philharmonic Orchestra,BBC Syinphony Orchestra, Royal Liverpool Philharmonic Orchestra,Orquesta Sinfónica de Madrid , Orquesta de Cadaqués ,Orquesta Sinfónica Toscanini.En su labor docente ha sido profesor en la Academia de Estudios Orquestales de la Fundación Barenboim-Said. También ha sido invitado como profesor en la Joven Orquesta de Andalucía así como en diferentes cursos por toda la geografía española.

Álvaro Prieto Pérez: Nace en Salamanca, ciudad donde estudia en el Conservatorio Superior de Música con el catedrático David Tomás, obteniendo el Premio Extraordinario de Fin de Carrera. Posteriormente continúa sus estudios en la Musik-Akademie de Basilea con el maestro Sergio Azzolini (solista internacional) donde obtiene el Solisten Diplom y en el Richard-Strauss Konservatorium de Munich con el maestro Marco Postinghel (solista de la Bayerischer Rundfunk) donde realiza un posgraduado. Ha pertenecido a diversas Orquestas Jóvenes, entre ellas la Joven Orquesta Nacional de España ( J.O.N.D.E.), la Joven Orquesta de la Comunidad Europea (E.U.Y.O), la Orquesta de la Musik-Akademie de Basilea, la Schleswig-Holstein Festival Orchestra entre otras. Actualmente es fagot solista de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla.

Antonio Lasheras Torres: Comenzó sus estudios musicales a los siete años de edad con su padre, Ángel Lasheras, y, más tarde, estudió en los conservatorios de San Juan de Alicante y de Almoradí, obteniendo Premio Extraordinario de fin de Grado. Completó su formación con los profesores Stefan Dohr, Juan Manuel Gómez de Edeta, José Vicente Castelló, Stefan Jeziersk, Rodolfo Epelde, Bernardo Cifres, Nikola Cirio, Luc Bergé, María Rubio, José García, Paolo Muñoz, Miguel Ángel Martínez y Peter Dávida, entre otros. Ha sido alumno de Nury Guarnaschelli en la Internacional Brass Academy de Alicante y de Vicente Giner en el Conservatorio Superior de Música “Manuel Castillo” de Sevilla. Ha formado parte de la Orquesta Joven de Andalucía y la Verbier Festival Junior Orchestra, de los grupos de metales de la Brass Academy y del Conservatorio de Almoradí, así como de los quintetos Arte Musical y Boheme.

Ángel Lashetas Torres: Ángel Lasheras, trompa. Rafal, (Alicante). Realizó sus estudios superiores en el Conservatorio de Salamanca con máximas calificaciones, perfeccionándose posteriormente en la Escuela Superior de Música “Reina Sofía” y en la Escuela Superior de Música de Barcelona. Ha sido profesor de la Academia de Estudios Orquestales Baremboin. Es miembro fundador del quinteto de viento "Ábrego", quinteto de metales "Bel Cantus Brass Quintet" y director de la Banda de Música de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Desde el año 2002 es Trompa de la ROSS.

El concierto pasará a formar parte del catálogo que ofrece la Plataforma audiovisual de videos bajo demanda, a través de la web www.rossevilla.es.

* La venta de estos abonos se realizará en las taquillas del Teatro Lope de Vega hasta el 12 de diciembre 2020, en horario de 11:00h a 14:00h y de 17:30h a 20:00h. *

Este concierto se realiza bajo las medidas de seguridad necesarias para evitar los contagios por Covid19. Se ha actualizado el protocolo indicado de distancia de seguridad y medidas de higiene y limpieza, así como la reducción de aforo para que asistir al teatro sea una experiencia segura.