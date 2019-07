El "peligro" de perder 735 millones de Europa

La Junta de Andalucía va a proponer a la Unión Europea (UE) una "reprogramación" de las actuaciones en materia de infraestructuras financiadas con fondos Feder, que permita elevar el actual nivel de ejecución y certificación, ya que, según ha alertado este martes la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifran Carazo, de los 835 millones de euros asignados del programa operativo Feder (2014-2020), sólo se ha alcanzado un "escaso" grado de ejecución del 23%, y de certificación del 12% por un montante de 100 millones.

Así lo han detallado tanto la consejera Carazo como el portavoz del Gobierno andaluz y consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, en la rueda de prensa posterior a la habitual reunión semanal del Consejo de Gobierno, en la que la Consejería de Fomento ha elevado un informe en el que se detalla que, de los 835 millones, sólo se han ejecutado en torno a 192, un 23% del total, y con un grado de certificación de sólo el 12% por un montante de 100 millones.

Según advierte el Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs), el "escaso" grado de certificación de los fondos del plan de cofinanciación europea implica que "735 millones peligren en mayor o menor medida".

El informe elevado al Consejo de Gobierno, que expone ejemplos de "mala ejecución" como los tranvías de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) y la Bahía de Cádiz, revela además que, según estimaciones de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, las ayudas comunitarias no ejecutadas suponen actualmente que "7.000 puestos de trabajo estén en riesgo, o lo que es lo mismo, una caída de fondos que equivale al 0,23 del Producto Interior Bruto (PIB) de la comunidad autónoma".

La consejera de Fomento ha defendido que el objetivo es revertir esta situación y cambiar la forma de gestión de gobiernos anteriores socialistas. Así, ha detallado que la primera medida va a ser "no volver a incluir actuaciones en los fondos europeos sin haber suscrito previamente los pertinentes convenios con los ayuntamientos, además de no seguir aplicando este tipo de cofinanciación a proyectos que no sean competencia de la Junta, como es el caso de la ejecución de carriles bici urbanos".

En estos supuestos, ha avanzado que se harán siempre con fondos propios y no con cargo al programa operativo Feder. Por otro lado, también se ha marcado el objetivo de "acabar con los desfases en las verificaciones y evitar que estos programas europeos estén condicionados a la financiación de otras administraciones".

Además de estas medidas, la Junta adoptará a corto plazo otras que permitan acelerar el ritmo de las certificaciones y cumplir con las exigencias de la Unión Europea, según ha explicado la consejera.

Carazo ha detallado que, teniendo en cuenta que se dan tres años de margen para la finalización y puesta en funcionamiento de las obras, quedan menos de cinco años --hasta el 31 de marzo de 2023-- para certificar el 88% de los fondos, ya que en los tres años anteriores "sólo se ha cumplido con el 12%".

Por ello, la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio va a proponer a la Dirección General de Fondos Europeos que solicite a la UE una "reprogramación de actuaciones de los fondos Feder por más de 31 millones de euros que permita alcanzar el máximo nivel posible de ejecución y certificación".

La mayor partida de la reprogramación permitirá incrementar la inversión dirigida a la conservación de carreteras. La propuesta incluye doce millones para mejorar la seguridad en tramos de concentración de accidentes de cerca de una veintena de carreteras de la red autonómica y más 10,3 millones para rehabilitar viviendas de las barriadas más desfavorecidas de Andalucía.

También se reservan tres millones para la puesta en marcha de restauraciones paisajísticas en carreteras, un millón para la mejora de pavimentos para la reducción de emisiones contaminantes y, por último, partidas para reforzar el personal que prepara, ejecuta, supervisa e inspecciona los expedientes cofinanciados con Feder, ya que el anterior Gobierno andaluz solo había previsto la contratación hasta 2021, según han expuesto desde el Ejecutivo actual.

Además de esta reprogramación, la Consejería "acelerará" el ritmo de ejecución de programas ya incluidos en los Feder como el Puerto Seco de Antequera (Málaga), el desdoble de la A-392 Alcalá de Guadaíra-Dos Hermanas (Sevilla), las obras de integración puerto-ciudad en municipios costeros como Fuengirola (Málaga) o Rota (Cádiz), el ramal ferroviario Vadollano-Linares (Jaén) o el tramo de la autovía del Almanzora entre El Cucador y La Concepción, un proyecto que "se anunció en 1985 y cuya primera piedra no se puso hasta 2005".

La consejera de Fomento ha sostenido que, prueba de este "cambio de ritmo" impulsado son las licitaciones iniciadas "hace solo unas semanas y que llevaban años paralizadas", como el viaducto de Pago de Enmedio en La Rinconada (Sevilla), la mejora en el acceso a Antequera por la A-7282 o el incremento de la seguridad en la carretera entre Ronda y Ardales (A-367), entre otras actuaciones.

"MILES DE MILLONES MALGASTADOS"

En su primera intervención antes de dar paso a la consejera de Fomento para profundizar en esta cuestión, el titular de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha llamado la atención acerca de que Andalucía ha recibido "desde principios de los años 90 más de 100.000 millones de euros de fondos europeos que supuestamente nos deberían haber servido para liderar a las comunidades autónomas" españolas, pero "aproximadamente 30 años después, y tras 37 de gobiernos socialistas, "seguimos a la cola en muchísimas cosas, desgraciadamente", según ha lamentado.

En esa línea, Bendodo ha acusado a los socialistas de haber dejado a Andalucía "en el vagón de cola después de tres décadas prácticamente en todos los parámetros", y de haber "malgastado miles de millones de euros" que debían haber ido destinados a "situar a Andalucía donde se merece". En ese sentido, ha criticado que, de 8.015,27 millones de euros de fondos europeos del periodo 2014-20 programados, sólo se han certificado ante la UE el 19%.

TRANVÍA DE LA BAHÍA DE CÁDIZ

Por su parte, y respecto al caso concreto del tranvía de la Bahía de Cádiz, Carazo ha recordado que es una infraestructura vinculada al pasado periodo de programación de fondos europeos (del marco 2007-13), y "ha sufrido ya dos prórrogas" y cuenta con una aportación de más de 124 millones de euros.

Ha lamentado que la obra "ni se terminó en su tiempo previsto ni se puso en servicio" cuando estaba previsto, en marzo de 2019. Además, Carazo ha explicado que "estamos trabajando con la Comisión Europea, porque el pasado 7 de junio nos advirtió mediante una carta y nos solicitó el 100% de la corrección financiera por el importe total del gasto certificado", es decir, "124,94 millones de euros".

"Este Gobierno se ha encontrado un proyecto en situación crítica, pero está trabajando con la Comisión Europea y en colaboración y coordinación estrecha con Renfe y Adif", según ha defendido Carazo, que en ese sentido ha avanzado una visita en los próximos días a las obras de la infraestructura para ver cómo evoluciona, y que no ha querido dar una fecha estimada para la puesta en marcha del tranvía todavía, antes de cursar esa visita.