Moreno: "Javier Imbroda era una persona transformadora, vitalista, con una enorme capacidad de gestión y de ilusionar a todos"

El presidente andaluz ha asistido en el marco del Festival de Cine de Málaga a la proyección del documental 'Javier Imbroda, el legado del maestro'

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha asistido hoy en el marco del Festival de Cine de Málaga a la proyección del documental 'Javier Imbroda, el legado del maestro', al que ha definido como una persona vitalista, optimista y transformadora y a la que se le echa mucho de menos en el ámbito de la gestión y también en el plano personal. "Javier me ayudó en momentos complicados, enseñándome a ver la vida de otra manera".

De este modo, ha aseverado que Imbroda ha sido un gran gestor y una buena persona que llenaba el día a día de buenos recuerdos. "No hay martes que no me acuerde de él en las reuniones del Consejo de Gobierno, de su simpatía, de su positividad y de su alegría, siempre animando y motivándonos a todos".

Moreno ha señalado que Javier Imbroda tenía la habilidad y la capacidad no sólo de gestionar bien, sino de poner paz y serenidad y de marcar los objetivos que eran claves para Andalucía. Por ello, ha manifestado que era una persona indispensable en el Gobierno andaluz, capaz de ilusionar y de ayudar a todos.

En este punto, ha manifestado que a él le debemos el impulso de la Formación Profesional en Andalucía que sigue revolucionando para bien el mercado laboral, abriendo las puertas de las empresas a miles de andaluces cada curso, muchos de los cuales se quedan tras las prácticas, estrenando así su primer empleo.

Asimismo, ha indicado que también le debemos una especial sensibilidad hacia la educación especial que se refuerza cada curso tratando de salvar cualquier obstáculo para garantizar la igualdad de oportunidades, el mayor incremento de la plantilla docente jamás visto en Andalucía y en España y sacar adelante un plan para equiparar salarialmente a los docentes andaluces con la media.

En cuanto al ámbito deportivo, Andalucía es un referente de eventos deportivos de máxima relevancia como la Eurocopa 2020, la final de la UEFA Europa League, la final de la Copa Davis o el Gran Premio de Motociclismo y ha puesto en valor el trabajo y la entrega de Javier Imbroda que ha contribuido de forma decisiva a esta consecución.

El acto ha contado con la presencia del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; del consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz; del consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, así como de familiares y amigos de Javier Imbroda.





Información obtenida del Portal de la Junta de Andalucía. Si quieres seguir leyendo más noticias como esta, y estar informado de todo lo que pasa, no dejes de visitar cope.es.