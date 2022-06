Monseñor Sainz pide una solución urgente para la barriada sevillana de los Pajaritos

La visita al barrio de Los Pajaritos --una de las zonas que registra unos índices de pobreza preocupantes no solo de la ciudad sino de todo el país, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)--, fue unos de los enclaves elegidos por monseñor José Ángel Saiz Meneses en su primera jornada pastoral. La elección no fue casual y tuvo una considerable carga simbólica. Un año después, cuando se cumple el primer aniversario de su pontificado, el arzobispo de Sevilla lamenta que la situación allí "no haya cambiado lo suficiente" y asegura que "son las administraciones las que tienen que intervenir" puesto que la Iglesia "hace lo que puede".

DURA REALIDAD

En una entrevista concedida a Europa Press, monseñor Saiz señala que es primordial "deshacer cuanto antes los nudos que encallan las soluciones" en los barrios más desfavorecidos de Sevilla --tres de ellos, como Los Pajaritos, siguen formando parte de los 15 más pobres de España--. "No puede ser que se siga dando esa realidad en pleno siglo XXI y en Sevilla, una ciudad con mucha riqueza en muchos sentidos".

"En Cáritas hacemos lo que podemos para solucionar las necesidades básicas de las familias y capacitar a las personas con el fin de facilitar su acceso a un empleo. Pero hay niveles al que no llegamos y son las distintas administraciones quienes deben intervenir, si bien son conscientes de la situación, les preocupa y quieren resolverlo", reconoce el arzobispo hispalense.

Monseñor Saiz insiste en la idea de que "nos duele esa realidad y el hecho de que no acabe de darse un impulso a la transformación en esos barrios por parte de todos los responsables", al tiempo que expresa su deseo de que "¡ojalá se pueda encontrar una solución a corto plazo!".

LABOR

Este primer año en el nuevo ministerio episcopal, que el prelado de la Iglesia sevillana califica de "intenso", uno de sus objetivos ha sido "conocer una Diócesis enorme", con 264 parroquias, 125 comunidades eclesiales de vida activa, 34 monasterios y conventos de clausura y 700 hermandades y agrupaciones parroquiales. En estos momentos se está preparando un plan pastoral para los próximos cinco años, con fines concretos, para "que se vaya manteniendo la acción de la Iglesia tanto en el ministerio de la palabra como en su acción caritativa".

Recuerda monseñor Saiz Meneses los "impresionantes momentos" vividos en esta Semana Santa y en la Misión Evangelizadora de la hermandad del Gran Poder, allá por el pasado mes de octubre. "De la procesión extraordinaria a Tres Barrios-Amate, destaco la participación tan masiva, y no por el hecho de que viniera mucha gente, sino por la forma. Veía miradas de fervor y amor al Señor, de esperanza y a la vez, de consuelo".

El pastor de la Archidiócesis de Sevilla también valora los avances en los trabajos de rehabilitación de la iglesia y dependencias anexas del monasterio de Santa Clara, que está previsto que concluyan en las Navidades de 2022, una vez que las restauraciones han superado el 25% de lo proyectado, ya se ha terminado la consolidación estructural del edificio y se acometen las actuaciones en las cubiertas.

"Desde fuera se ven las cosas de manera diferente a como se ven desde dentro. Todos tenemos interés en que todo se haga lo más rápido posible, pero esas obras en Santa Clara avanzan de un modo progresivo y ojalá pronto podamos verlo terminado", señala al respecto.

UN AÑO DE PONTIFICADO

El Papa Francisco nombró en abril de 2021 al obispo de Tarrassa (Barcelona), monseñor José Ángel Saiz Meneses (Sisante, Cuenca, 1956), nuevo arzobispo de Sevilla en sustitución de monseñor Juan José Asenjo Pelegrina, que había estado hasta ese momento doce años al frente de la Iglesia hispalense.

La Catedral acogía el 12 de junio la ceremonia de su toma de posesión como responsable de la Archidiócesis de Sevilla. Cerca de 40 obispos procedentes de diversos diócesis de España, junto al nuncio apostólico, monseñor Bernardito Azúa, y numerosos representantes del clero e instituciones diocesanas acompañaron al prelado número 130 de la sede de San Isidoro.

"Recuerdo que fue un día de muchas emociones espirituales y una ceremonia brillante, en un marco incomparable. Un momento precioso de encuentro con el Pueblo de Dios y con toda la familia de la Diócesis de Sevilla", asegura monseñor Saiz. "Mi nombramiento fue un regalo del Señor, una Gracia muy grande en todos los sentidos".

El Cabildo Catedral recibía al nuevo arzobispo en el atrio de la puerta de la Asunción de la Seo hispalense, que sólo se abre en las grandes ocasiones, y la Virgen de los Reyes presidía el Altar del Jubileo. En torno a las 11,30 horas, se le hacía entrega a monseñor Saiz de las Letras Apostólicas, la bula con su nombramiento, y recibía el báculo de manos del nuncio.

El episcopado de monseñor Asenjo concluía una semana antes, el 5 de junio, con una misa de acción de gracias en la Catedral, en la que fue su despedida como administrador apostólico. Monseñor Asenjo presentó el 15 de octubre de 2020 la renuncia al Papa al cumplir los 75 años que marca el Derecho Canónico. Su estado de salud había condicionado la agenda de los últimos meses.