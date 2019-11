Marín ( Cs): "no va a cambiar nada" en la Junta por el 10N

El líder de Ciudadanos en Andalucía y vicepresidente andaluz, Juan Marín, ha asegurado que "no va a cambiar absolutamente nada" en el pacto de gobierno que mantienen con el PP en la Junta andaluza a pesar de lo que afirmen dirigentes regionales de su partido para evitar el acuerdo PSOE-Unidas Podemos.

"Andalucía no va a ser moneda de cambio para absolutamente nada. Aquí hay estabilidad y hemos aprobado dos presupuestos en seis meses", ha subrayado Marín en declaraciones a los periodistas antes de pedir al PP que "asuma su responsabilidad" y se abstenga.

Marín ha hecho estas afirmaciones después de que el vicepresidente de la Junta de Castilla y León y líder de Cs en esta comunidad, Francisco Igea, se mostrara abierto a que su partido se replantee "alguna parte" de su "estrategia" en acuerdos de gobernabilidad autonómicos si el PSOE frena su preacuerdo con Podemos e impide que el país se separe "en dos bandos".

El vicepresidente andaluz ha insistido en que la "inmensa mayoría" de españoles aboga por la abstención del PP para la investidura del socialista Pedro Sánchez como presidente, lo que evitaría el pacto con Unidas Podemos, e inclusoo por un pacto de gobierno entre ambos partidos constitucionalistas.

"Me tiemblan las piernas, y a muchos españoles también, de pensar que la economía española pueda estar en manos" del líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado Marín antes de reiterar que "el único que puede impedir un gobierno en España entre Sánchez e Iglesias es Pablo Casado (PP). Si no lo hace, tendrá que explicar por qué", ha concluido.

Marín ha vaticinado que un gobierno entre Sánchez e Iglesias, cuyo acuerdo anunciado ayer estaba "programado" desde hace semanas, "va a perjudicar" a Andalucía en beneficio de comunidades como Cataluña o el País Vasco.

El líder andaluz de Ciudadanos ha dicho que su partido, que gobierna en cuatro comunidades para 20 millones de españoles, "va a ser un muro de contención" para las futuras políticas de gobierno PSOE-Unidas Podemos y el "trato discriminatorio" hacia comunidades como Andalucía.

Preguntado por la posible abstención de Cs en la investidura de Sánchez, ha afirmado que es una decisión del grupo parlamentario que se tomará cuando se conozcan los detalles del acuerdo que anunciaron ayer el PSOE y Unidas Podemos, y ha reconocido que pudo ser "erróneo" por parte de su partido no abstenerse hace unos meses.

Con diez escaños de Cs en el próximo Congreso de los Diputados," nuestro voto ni bloquea ni desbloquea nada"·, ha zanjado Marín

TAMBIEN EL PP CONFIA EN LA ESTABILIDAD

El portavoz parlamentario del PP-A, Jose Antonio Nieto, ha considerado hoy que al apoyo de Ciudadanos al acuerdo con los populares en el Gobierno andaluz está garantizado, pese la situación de "interinidad" del partido naranja, y ha aseverado que Andalucía es una "isla de estabilidad y normalidad".

Según el popular, Marín "ha reafirmado" su posición de apoyo al Gobierno del PP y Ciudadanos en la comunidad y la líneas programáticas que ha sido acordadas por los dos partidos.

"Espero que Ciudadanos resuelva pronto esta situación de interinidad y dudas, y que lo resuelva bien. Está en un proceso que no es fácil y que tendrá desgraciadamente que asumir", ha indicado en referencia al hundimiento electoral de la formación naranja, el domingo pasó de 11 a 3 diputados en el Congreso por la comunidad.

Por ello, Nieto ha recalcado la idea de que su partido se queda con lo dicho por Marín y ha agregado: "Andalucía es una isla de estabilidad y normalidad en el actual contexto nacional".

VOX NO PONDRÁ PROBLEMAS SI SE CUMPLEN LOS ACUERDOS

El portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Hernández, ha dicho este miércoles que su formación no se plantea entrar en el Gobierno andaluz, y ha asegurado que si los partidos que lo conforman (PP y Ciudadanos) cumplen los acuerdos suscritos no habrá "ningún problema".

"Lo prioritario es el cumplimiento del pacto y eso es lo que marca las líneas rojas, que no se van a poder rebasar", ha dicho en conferencia de prensa al ser preguntado si Vox va a aumentar la presión sobre el Gobierno tras los resultados obtenidos en las elecciones generales.

"Como ya hemos dicho, nosotros hacemos gala de cumplir nuestros acuerdos, con lo que mientras los partidos que conforman el Gobierno cumplan los acuerdos, no habrá ningún problema seguiremos en la misma línea", ha garantizado.

No obstante, ha puntualizado que el hecho de que Vox haya suscrito acuerdos con el PP y Ciudadanos no impide que esta formación siga "reclamando la línea que marca nuestro programa y defendiendo nuestros principios".

Sobre el papel de Ciudadanos en el Gobierno andaluz tras la pérdida de apoyos en las últimas elecciones, ha señalado: "No me corresponde hablar de las vicisitudes por las que tengan que pasar otras formaciones, la acción de gobierno es su responsabilidad, nosotros no formamos parte de ese Gobierno".

Por otra parte, ha rechazado la idea defendida por dirigentes del PP-A y miembros del Gobierno andaluz de que el incremento de los apoyos a Vox se debe a su respaldo a las políticas del Ejecutivo autonómico.

"El ascenso de Vox se debe a la influencia que tenemos en las políticas del Gobierno, que se plasman en los documentos suscritos", ha recalcado, tras lo que ha puesto como ejemplo que ahora "se pueda hablar de auditorías privadas y de temas sobre los que existía un falso consenso".

"Ahora, gracias a Vox, aparecen esas cuestiones en los propios textos presupuestarios", ha remachado.

En su análisis sobre los resultados de las elecciones generales del pasado domingo en Andalucía, ha destacado que Vox "prácticamente, ha igualado al PP en sufragios", pues la diferencia entre ambas formaciones políticas es de menos de 7.000 votos.

"Hemos superado al PP en muchas demarcaciones, somos la segunda fuerza política en muchos municipios", ha subrayado Hernández, que ha destacado que en el mapa electoral de Andalucía se ven ahora "muchos brotes verdes".

Así, ha recordado que Vox ha pasado de 600.000 votos a más de 870.000, lo que supone un crecimiento del 7 por ciento, y ha destacado que los resultados en Andalucía se sitúan cinco puntos por encima de la media nacional de Vox, lo que ha achacado al "buen trabajo" del grupo parlamentario en Andalucía.

"Esto nos refuerza en la línea de trabajo iniciada y seguiremos en ese mismo camino y con el mismo impulso", ha asegurado.

Según el portavoz parlamentario los andaluces están "percibiendo que el voto a Vox es útil y efectivo"