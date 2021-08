La Asociación Provincial Empresarios de Hostelería (Ashal) se ha mostrado "expectante" ante el desarrollo de las actividades lúdicas, culturales y religiosas que se van a desarrollar en los próximos días como alternativa a la Feria de Almería, si bien confían en que los ciudadanos actúen con "responsabilidad" y "sentido común" para evitar un repunte de casos de covid-19 en septiembre, que está "a la vuelta de la esquina".

"Esperamos que la gente venga a disfrutar de los negocios de hostelería como ha hecho durante todo el verano", ha indicado a Europa Press el presidente de Ashal, Pedro Sánchez-Fortún, quien ha apuntado que el sector se prepara de una manera "más relajada" para esta semana al no haber "feria como tal" en la que no se pueden realizar actividades que sí se efectuaban antes de la pandemia.

Sánchez-Fortún ha recordado que los establecimientos se encuentran limitados por la normativa sanitaria, que conlleva una reducción horaria y de aforo, tanto en el exterior como en el interior de los locales, de tal modo que las normas de distanciamiento social impide a algunos de ellos extender sus terrazas fuera de los límites habituales.

A esto se une a que este año no habrá feria como tal, por lo que no se celebrará Feria del Mediodía en el centro de la capital, toda vez que tampoco se podrá disponer de música ambiental en el exterior. "No se quiere dar la sensación de feria, aunque entendemos que poner un farolillo no incita a un consumo en la calle o en un parque, lo único que hace es decorar y dar ambiente", ha explicado el presidente de Ashal, quien ha recordado que no hay una autorización específica del Ayuntamiento para este asunto.

Desde la organización empresarial han asegurado que "el 99 por ciento" de los bares, restaurantes y cafeterías "cumple escrupulosamente" con las medidas, de modo que incluso los establecimientos de hostelería son "una parte importante en la solución a los contagios" ya que en ellos es posible controlar las medidas preventivas. "En una casa no hay control de aforo, medidas de seguridad o mascarillas. Una persona puede bailar o darle un beso al de al lado", ha indicado.

En cuanto a la ocupación hotelera, desde la patronal hostelera estiman que durante la semana de 'no feria' se mantendrá la ocupación de los últimos días, que se ha caracterizado por ser "constante", sin que haya habido "repuntes". En esta línea, la ocupación en la capital ronda "el 90-95 por ciento", lo que supone una "normalización", dentro de una planta hotelera que se ha reducido en los últimos meses ante algunos cierres.