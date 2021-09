La dramática situación de los onubenses ante las fuertes lluvias: "Tengo ganas de llorar"

Huelva, en aviso naranja por lluvias". Lo escuchamos en la radio y lo vimos por televisión. El Frente Atlántico había dejado unas horas antes fuertes lluvias en Lucena, en Córdoba. También en Granada. Pero los vecinos de Isla Cristina, Ayamonte o Lepe no se imaginaban que ese aviso de agua terminaría rompiendo sus rutinas.

Las calles se han convertido en ríos de barro que se han llevado a su paso todo lo que encontraban. Los coches "nadaban" literalmente por calles inundadas por la tromba. Y es que en algunas zonas de la costa de Huelva, "el agua llegó a cubrir un metro y medio", según nos cuentan los vecinos a COPE Andalucía.

ÚLTIMA HORA ?? Fuertes lluvias en Huelva provocan importantes inundaciones en Isla Cristina, Ayamonte y Lepe debido a la #DANA





ALGO "INCREÍBLE" ... Y PARA OLVIDAR

Desde los balcones, los vecinos no daban crédito: "Esto no lo he visto yo en mi vida", decía una mujer desde la ventana de su casa, viendo cómo el agua se llevaba con fuerza los coches y hasta los contenedores de basura.

"El agua empezó a entrar en las casas por los lusillos", nos contaba Juan Ramón desde Lepe, impotente ante una situación tan inesperada como desesperante. "En casa he subido las sillas y algunos muebles para evitar que se estropearan por el agua. He intentado salvar las cosas de mi familia."

Activamos nivel 1 del Plan de Emergencias ante el Riesgo de #Inundaciones en varios puntos de la provincia de #Huelva por lluvias intensas.



Es muy importante tener precaución y mantenerse informado por el @E112Andalucia



Mi apoyo y ánimo a los vecinos.





CIENTOS DE NEGOCIOS, ANEGADOS POR LA LLUVIA

La tristeza se apoderaba de otros onubenses como José María. Con tres negocios en la zona costera de Huelva, estuvo horas sin poder acceder a dos de ellos Sin embargo, se esperaba lo peor. "Tengo ganas de llorar", nos contaba.

Imágenes aéreas de las inundaciones de Lepe que dejan la piel de gallina.

Y las palabras se entrecortaban pensando en las consecuencias a las que tendría que enfrentarse después de las inundaciones: "El valor de los daños es enorme. Tengo electrodomésticos en los locales, y habrá que tirarlos todos porque el agua lo habrá destrozado todo.

LAS TAREAS DE LIMPIEZA DURARÁN DÍAS

Ya ha escampado. Pero ahora viene lo peor. Las tareas para volver poco a poco a la normalidad durarán días. A los vecinos se suman voluntarios, bomberos y más de 600 efectivos de Emergencias 112. El agua se ha llevado por delante una parte de sus vidas, aunque como decían algunos con una media sonrisa: "Al menos no hay que lamentar heridos ni fallecidos".

??Más de 630 efectivos ????‍?? trabajan en el operativo de emergencia y limpieza de daños originados por la lluvia ??? en el litoral onubense.





Y es que de las 600 incidencias que ha atendido en las últimas horas Emergencias 112 Andalucía, todas eran por daños materiales. Ahora los vecinos achican el agua de sus casas. Indignados amontonan muebles, objetos personales y ropa.

"Todo es para tirar". No nos lo cuentan a los medios. Son sus pensamientos en voz alta. Esos pensamientos de la desesperación e impotencia. El agua se ha cebado con ellos.

