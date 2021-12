La Junta trabajará por el Materno Infantil, pero reprocha la negativa a los presupuestos que "lo retrasarán"

La delegada de Salud y Familias de la Junta en Huelva ha señalado que prorrogar en 2022 los presupuestos de la administración andaluza supone un "retraso" en la "hoja de ruta" de los proyectos y las inversiones de la sanidad onubense, toda vez que ha subrayado que "a pesar de ello" la Junta "trabajará para sacarlos todos adelante".

Así lo ha manifestado en una entrevista concedida a Europa Press, donde la delegada ha indicado que el paquete de inversiones en los presupuestos proyectados para la provincia "ascendían a 111,8 millones de euros", lo que supone "diez veces más de lo que se había destinado en el último año", algo que considera "una inyección récord para tratar de modernizar las infraestructuras sanitarias y llevarlas al nivel óptimo que Huelva necesita".

En este sentido, Caro se ha mostrado "sorprendida" al "leer en prensa que algunos grupos políticos están preocupados por conocer dónde va ubicado el Hospital Materno Infantil" cuando considera que la "preocupación debería ser sacar el proyecto adelante" pero "el PSOE, Vox y Unidas Podemos han tumbado los presupuestos para el próximo año". "La preocupación como Gobierno andaluz y la mía como delegada de Salud es sacar adelante este centro hospitalario y la cuestión de no contar con un presupuesto, que estos grupos políticos no han apoyado, retrasan todos los proyectos que tenemos a nivel sanitario en la provincia", ha señalado la delegada.

En este punto, ha reiterado que le "preocupa" la falta de estos nuevos presupuestos que "suponían una gran inversión" porque "ya veníamos con años de retraso con el Materno Infantil", toda vez que ha aseverado que desde la Junta van a "seguir luchando por las infraestructuras" para "devolverle a los onubenses lo que se merecían desde hace muchos años". "No sé por qué hemos estado siempre tan olvidados en Huelva", ha indicado la delegada antes de asegurar que desde que el gobierno actual entró en la Junta "se está trabajando desde el minuto uno y ni siquiera gestionando la pandemia se han abandonado ninguno de los proyectos que son importantes para los onubenses y para mejorar la calidad asistencial".

En este sentido, ha insistido en que la preocupación de la Delegación es que "los proyectos de envergadura como es el Hospital Materno Infantil salgan adelante", al tiempo que ha lamentado que "no se hayan apoyado los mejores presupuestos, que suponían una inversión de más de 1.100 millones con respecto al año anterior para los andaluces" porque, a su juicio, es "tirarle piedras a los ciudadanos de Huelva y después esconder la mano". "Insisto en que me sorprende que la preocupación sea la ubicación del Hospital Materno Infantil, cuando teníamos los mejores presupuestos sanitarios de toda la historia, con casi 112 millones para Huelva, y la preocupación debería haber sido que los proyectos no se retrasaran pero, sin embargo, se ha votado en contra", ha señalado.

Asimismo, Caro ha lamentado que Huelva es la única provincia de Andalucía a la que "el anterior gobierno de la Junta dejó sin hospital Materno Infantil y sin chares". Finalmente, la delegada ha aseverado que el Materno Infantil "va ser una realidad" porque es su "objetivo" y "el objetivo del Gobierno de Juama Moreno y del consejero de Salud, Jesús Aguirre". "Es fundamental que veamos que el Materno Infantil abra sus puertas para los onubenses".