La Junta pedirá que Sierra Bermeja sea declarada zona catastrófica

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado que el gobierno regional va a trasladar al Consejo de Ministros la petición para que Sierra Bermeja sea declarada como zona catastrófica y señala que pedirán la medalla al mérito civil a título póstumo para el bombero fallecido en la extinción del fuego.



Moreno, que ha acudido a una de las zonas afectadas por el incendio -que calcinó 9.640 hectáreas-, ha insistido en que este suceso fue una "catástrofe en términos medioambientales, sociales y económicos" por lo que debe ser resuelta lo antes posible.



El presidente andaluz ha anunciado además que van a aprobar de inmediato un paquete de ayudas en las que ya está trabajando la Junta de Andalucía y ha reiterado que necesitan el apoyo de todas las instituciones.



"Vamos a intentar acogernos a todo tipo de ayudas, nacionales y europeas, para ayudar a todos lo que han salido gravemente afectados", ha afirmado Moreno, que incide en que se trabaja en un plan de obras de emergencia para la zona afectada.



El presidente ha anunciado también que va a pedir al grupo parlamentario popular que pida en el Congreso de los Diputados que se inicie una tramitación para solicitar una reforma del Código Penal para que las penas para todos aquellos que "meten fuego a nuestros bosques" sean "mucho más severas y duras" de lo que han sido hasta ahora.



"Hay cosas que no vamos a reparar en medio siglo y en vida no volveré a ver", ha lamentado Moreno, que ha añadido que van a darle "la máxima aceleración" a la recuperación del incendio para que "la vida se abra camino en estos bosques".



Moreno ha animado a los andaluces a visitar y disfrutar de la zona "a pesar de lo mucho que se ha destruido", también para que "todos tomemos consciencia" de lo que pasa cuando tiramos una colilla o una botella y veamos que el daño es "irreparable".



Moreno ha insistido en que "todos los indicios" apuntan a que el incendio fue provocado, aunque no ha querido dar más detalles sobre la investigación, llevada a cabo por la Guardia Civil, y pide "cautela".



Cuestionado sobre las palabras de Espadas, que exigía a Moreno que dé explicaciones sobre la demora a la llamada de la Unidad Militar de Emergencia (UME), ha insistido en que el equipo técnico del Infoca no lo veía necesario hasta que se creó un segundo foco.



"Me sorprende las declaraciones de Espadas porque representa algo que en la política tenemos que desechar", ha manifestado Moreno, que ha añadido que intentar hacer política de una situación así "no es afortunado" y representa a las actitudes del viejo PSOE.



Por otra parte, ha sido cuestionado sobre una posible declaración de Sierra Bermeja como Parque Nacional al igual que Sierra de las Nieves, y ha manifestado que "son los técnicos los que deciden" aunque él es "partidario" de que haya más zonas protegidas en Andalucía, aunque recuerda que esto "no significa que los árboles sean ignífugos".