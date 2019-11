Juanma Moreno rechaza los ataques a la educación concertada

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha acusado este viernes al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de "atacar" la educación concertada y ha abogado por un pacto social andaluz para la mejora de nuestro sistema educativo.

"Mientras Pedro Sánchez ataca la educación concertada, Andalucía avanza en un pacto social por la mejora de nuestro sistema educativo", según ha indicado el presidente de la Junta en su cuenta en Twitter.

Ha querido dejar claro además que con el Partido Popular, la libertad de elección de centro por parte de las familias "está garantizada".

El presidente se ha pronunciado así bajo el hashtag #LibertadEducaciónPP, al hilo de que la ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá, haya negado que elegir enseñanza religiosa o un centro educativo sean derechos constitucionales.

Otros miembros del PP-A y del Gobierno andaluz, como el consejero de Presidencia, Elías Bendodo; la secretaria general del PP-A, Loles López, o el portavoz en el Parlamento andaluz, José Antonio Nieto, además de presidentes provinciales del partido también se han pronunciado en sus cuentas en Twitter en la misma línea que el presidente, bajo el hashtag #LibertadEducaciónPP.

EL PP SERÁ DIQUE DE CONTENCIÓN

La secretaria general del PP-A, Loles López, ha garantizado este viernes que el Gobierno andaluz que preside Juanma Moreno será "dique de contención de las barbaridades y el caos" que traerá un Ejecutivo "radical" en España de PSOE y Unidas Podemos.

En rueda de prensa, López ha manifestado que Pedro Sánchez, tras elegir alcanzar un acuerdo con Pablo Iglesias, se ha "radicalizado" y ha decidido que España tenga un Gobierno "letal" para los intereses de todos los españoles.

Ha criticado además que, a día de hoy, Sánchez no haya llamado aún a Pablo Casado, lo que denota que estaba más "que planeado y tramado" su acuerdo con Podemos.

Ha manifestado que ese acuerdo ha acabado con el sueño de muchos españoles, de los que quieren crear empleo o de los que quieren venir a invertir. "Este Gobierno es la gasolina que prende la mecha de la crisis en España", según ha sentenciado Loles López, quien ha alertado que se quieren subir 6.000 millones al año los impuestos a todos los españoles.

Según ha añadido, ese futuro Gobierno no está de acuerdo con la bajada de impuestos en comunidades como Andalucía, porque su política "es atracarnos la cartera" a todos los españoles.

Ha indicado que, afortunadamente, en Andalucía hay estabilidad y un Gobierno consolidado que va a ser "el dique de contención de las barbaridades y el caos" del futuro Ejecutivo español.

Ha recalcado que el Gobierno andaluz va a seguir bajando impuestos, mientras se preocupa por la creación de empleo y por las políticas sociales. "Ante tanto radicalismo del fututo Ejecutivo nacional, en Andalucía tenemos un Gobierno de centro y de moderación", según López, quien ha señalado que los inversores, emprendedores y todo el que quiera crear empleo, tendrán las puertas abiertas en Andalucía.

Asimismo, la dirigente popular ha señalado que es "sonrojante" la postura de la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, que ha pasado de decir "a Pedro que con Podemos no a decir a Pedro que Podemos hasta el final si a cambio tú me mantienes en mi sillón". Ha denunciado que Díaz "está a favor de que se atraque a todos los andaluces y no se bajen los impuestos".

De otro lado, ha mostrado su preocupación por las declaraciones de la ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá, en relación con el derecho de los padres a elegir la enseñanza religiosa y el centro educativo para sus hijos. López ha pedido que el Gobierno explique qué pretende y ha preguntado si lo siguiente será que van a decir "qué ideología tienen que tener los niños".

El futuro Gobierno, según ha alertado, nos quiere "quitar derechos y libertades" que durante muchos años nos costó conquistar.