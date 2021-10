Juanma Moreno optará a la reelección en el congreso del PP andaluz el próximo mes de noviembre

El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, optará a la reelección en el decimosexto congreso regional del partido, que se celebrará los días 19, 20 y 21 de noviembre en Granada, con la vocación de "consolidar el cambio en Andalucía".



Así lo ha anunciado Moreno durante la reunión de la Junta Directiva Autonómica del PP celebrada esta tarde en Granada, donde ha garantizado que será un congreso abierto a los andaluces.



"Hoy el gran partido de la mayoría en Andalucía se llama Partido Popular", ha manifestado el también presidente del Gobierno andaluz tras dar a conocer el anuncio, que se produce tras la convención nacional del PP culminada este pasado fin de semana en Valencia.



Moreno ha anunciado públicamente que presentará su candidatura para seguir ostentando la presidencia del PP-A en el que será su tercer congreso, y al que concurrirá con el objetivo de "conseguir una mejor Andalucía para todos" desde un partido "unido, fuerte y pegado a la realidad" de esta comunidad.



"En el 2014 me presenté con la promesa de llevar este partido al Gobierno andaluz, hoy esa promesa es una realidad pero nos queda mucho, continuar reforzando y mejorando Andalucía y seguir en esa ambición colectiva de hacer de Andalucía una de las locomotoras económicas de España. Con esa ambición me presento", ha enfatizado.



Para Moreno, el PP es el gran partido de Andalucía porque abre la puerta "a todo el que quiere sumar para mejorar", y porque su vocación es la de representar a una mayoría de andaluces que se sienta identificado con un proyecto basado en la "moderación".



En su opinión, hay una mayoría de la sociedad "harta de decibelios" y de actitudes de "bronca" que se sitúa en una zona "templada", y ahí, desde el centro, ha dicho, es desde donde se construye "un gran proyecto político".



"No queremos un espacio político residual que nos sitúe en una esquina donde algunos se han querido colocar", ha remarcado tras asegurar que el decimosexto congreso del PP-A demostrará la vocación de ese partido de sumar y unir voluntades por Andalucía.



No será un congreso de "uniformidad", sino de debate y participación, ha incidido Moreno, que ha resaltado también el diálogo como una de los señas distintivas de la formación popular.



El presidente del PP andaluz ha mantenido que, "cuando se habla del cambio", al Partido Popular todavía le queda mucho que aportar.



"La Andalucía del cambio se identifica hoy mucho más con el PP", partido al que ha definido como una estructura política de referencia abierta siempre a la reflexión y el debate.



Durante su intervención, a la que ha precedido la del presidente provincial del PP de Granada, Francisco Rodríguez, Moreno se ha referido también a la convención nacional del PP culminada este fin de semana en Valencia para asegurar que ha evidenciado que cada vez son más los españoles que se identifican con este proyecto político y con su líder, Pablo Casado.



A su juicio, el PP ha presentado un alternativa "nítida y clara al sanchismo", que está generando "rechazo" entre muchos dirigentes, afiliados y simpatizantes del PSOE.



Por ello, España, ha dicho, necesita una alternativa como Pablo Casado al frente del PP, que ha salido de la convención nacional "con más fuerzas y ganas".



Por otra parte, ha criticado al PSOE por querer "ningunear" a los andaluces al proponer que la capacidad tributaria sea cedida al Estado, y ha vuelto a asegurar que no permitirá "ningún paso atrás en la autonomía".