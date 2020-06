Juanma Moreno condena el crimen de Úbeda: "La sinrazón nos hiela el alma"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha expresado este domingo su "más enérgica condena" y rechazo al "horrible suceso" de Úbeda (Jaén), donde un hombre ha matado presuntamente a su mujer y a dos de sus hijos, y ha señalado: "La sinrazón nos hiela el alma".

Moreno ha enviado, a través de su cuenta de Twitter, un "abrazo de consuelo" de toda la sociedad andaluza a los seres queridos que "tanto han perdido en este crimen familiar".

La secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, también en Twitter, ha asegurado que "no hay palabras para lamentar este asesinato machista" y ha añadido: "¡Qué horror! No hay palabras para lamentar este asesinato machista y no hay consuelo para tanto dolor", ha escrito en su cuenta de Twitter.

Un hombre ha matado supuestamente a su mujer, de 46 años, y a dos de sus hijos, de 12 y 17 años, y posteriormente se ha suicidado en la mañana de este domingo en la localidad jiennense de Úbeda, según ha informado la Delegación del Gobierno en Andalucía. El presunto autor de los crímenes, de 52 años, que supuestamente se lanzó por una ventana, también falleció.

Según la Delegación del Gobierno, no había antecedentes de denuncias por violencia de género. Con la mujer asesinada hoy en Úbeda (Jaén) ya son 21 las que han perdido la vida a manos de sus parejas o exparejas en lo que llevamos de 2020 en España, cinco de ellas en Andalucía. Es además, la quinta mujer asesinada durante el estado de alarma.

Entre los crímenes machistas que se han registrado este año otros dos fueron también parricidios. El 6 de enero, en Esplugues de Llobregat (Barcelona), un hombre de 27 años asesinó a su mujer, de 28, y a su hija, de 3 años; y el 11 de marzo, un hombre acabó con la vida de su mujer y su hija, de 56 y 24 años, en Abanto-Zierbena (Bizkaia). Desde que se empezaron a contabilizar estos asesinatos, en 2003, 1.054 mujeres han muerto en España víctimas de la violencia machista.